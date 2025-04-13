陳茂波亦提到，香港正積極吸納全球各地優質發行人來港上市，目前本港已建立便利已在海外上市的企業，於港進行雙重上市或第二上市的監管框架。他表示，近期許多國際大型金融機構，和其他地區的耐心資本對香港市場愈加重視，並深入探討如何增加在本港市場的參與。

陳茂波稱，過去一周港股市場整體繼續暢順有序運作，而上周開始至今港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在本港市場，港股經過上周一跌勢後大致穩定，上周五恒指收市報20,914點，仍略高於今年一月初的水平，上周的平均每日成交額增至4,276億元，比前一周增加約68%。

陳茂波表示，本港早年已加強「全天候、聯動式、跨市場」的實時監察，以防範尤其在市場信心脆弱時可能突現湧現的風險。對於未來市場可能出現的瞬間急劇變化，特區政府會保持高度警惕、做好準備，加強對形勢發展的監控、預測及應對部署。

陳茂波續指，美國公布向全球貿易伙伴施加所謂「對等關稅」後，國際金融市場出現大幅波動，投資者擔心美國經濟或將陷入衰退，更憂慮環球經濟前景，除美股大跌、美元受壓，美國國庫債券價格亦急跌及孳息率急升，與債價走勢相反的十年期美債孳息，上周錄得二十四年來最大的一周升幅，令債台高築的美國面對更高的借貸成本和融資壓力，也令人關注市場對美債作為避險資產的信心正被削弱。