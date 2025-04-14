個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.39%，折合報445.16元；阿里巴巴（9988）升3.4%，折合報104.43元；美團（3690）升2.71%，折合報145.02元；匯控（0005）升3.46%，折合報77.38元；建行（0939）升6.51%，折合報6.52元。

道期現升0.455%；標期現升0.85%；納期現升1.33%。日本東證指數現升1.71%；韓國KOSPI指數現升1.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.7%。

VIX指數隔晚跌7.76%或3.16點，報37.56點。

紐油現跌0.01%或0美元，報61.49美元；布油現升0.01%或0美元，報64.77美元；金價現跌0.38%或12.57美元，報3225.04美元；LME 銅期貨隔晚升1.85%或166.5美元，報9154.5美元。比特幣現升1.46%或1218.87美元，報84698.03美元；美國10年期債息現跌0.43%或0.0196厘，報4.4699厘。

今日焦點股份可留意：

正力新能（3677）上市，定價8.27元。

中國建築興業（0830）最快今日公布季績。

361度（1361）首季主品牌零售額增長10%至15%。

旭輝（0884）修訂境外債務重組支持協議。

中國財險（2328）盈喜，料首季純利最多升1倍。

中國人民保險（1339）盈喜，首季純利料升最多50%。

據報美國豁免智能手機等產品「對等關稅」，貨品類佔去年從華進口額22%。

陳茂波：已指示證監會及港交所（0388）作準備，讓香港成為中概股回流上市首選。

友邦（1299）：已委經紀商執行16億美元回購計劃。

如祺出行（9680）與高域戰略合作飛行汽車與Robotaxi出行。

粵海置地（0124）發盈警，料首季虧損增至不多於1.7億元。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。

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