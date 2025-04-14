恒指今早高開449點或2.15%，報21363點，大市成交金額45億元；國指今早高開168點或2.17%，報7970點。恒生科技指數開市報5053點，升3.13%。上升股份比例為18.01%，下跌為1.54%，無升跌為80.43%。