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恒指高開449點 科指升3.1% 升穿100天線 聯想升8% 正力新能上市升2.3%

恒指今早高開449點或2.15%，報21363點，大市成交金額45億元；國指今早高開168點或2.17%，報7970點。恒生科技指數開市報5053點，升3.13%。上升股份比例為18.01%，下跌為1.54%，無升跌為80.43%。

藍籌77隻升，2隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升8.59%，報8.72元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象生活（1209）跌0.14%，報36.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.72元，升8.59%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報49.05元，跌2.58%。

恒指升穿100天線(21209.71點)。科指升穿10天線(4996.86點)、100天線(4958.43點)。

東方證券（3958）首季多賺62%。開市報4.35元，升2.59%。

正力新能（3677）上市，定價8.27元。創上市新高，見8.46元，開市報8.46元，升2.3%。

中國建築興業（0830）最快今日公布季績。無成交，報1.42元。

361度（1361）首季主品牌零售額增長10%至15%。開市報4.25元，升1.19%。

旭輝（0884）修訂境外債務重組支持協議。無成交，報0.229元。

中國財險（2328）盈喜，料首季純利最多升1倍。開市報13.76元，升1.47%。

中國人民保險（1339）盈喜，首季純利料升最多50%。開市報3.93元，升2.08%。

據報美國豁免智能手機等產品「對等關稅」，貨品類佔去年從華進口額22%。

手機設備

丘鈦（1478）開市報6.73元，升8.2%。

舜宇（2382）開市報69.6元，升6.18%。

高偉電子（1415）開市報23.2元，升12.08%。

通達（0698）無成交，報0.073元。

瑞聲（2018）開市報38.7元，升6.17%。

比亞迪電子（0285）開市報35.1元，升6.53%。

信利國際（0732）開市報0.98元，升5.38%。

富智康（2038）開市報0.81元，升9.46%。

小米（1810）開市報45.2元，升2.15%。

陳茂波：已指示證監會及港交所（0388）作準備，讓香港成為中概股回流上市首選。開市報320.4元，升2.56%。

友邦（1299）：已委經紀商執行16億美元回購計劃。開市報51.55元，升2.79%。

如祺出行（9680）與高域戰略合作飛行汽車與Robotaxi出行。無成交，報10元。

粵海置地（0124）發盈警，料首季虧損增至不多於1.7億元。無成交，報0.221元。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。開市報29.6元，升1.2%。

破頂股表現

破頂股包括，集海資源（2489）創上市新高，見1.26元，開市報1.26元，升2.44%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.71元，開市報0.71元，升1.43%；正力新能（3677）創上市新高，見8.46元，開市報8.46元，升2.3%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2306元，開市報2306元，升0.39%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升5%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.28元，開市報2.28元，升0.44%；日清食品（1475）創52周高，見6.2元，開市報6.2元，升0.16%；鳳祥股份（9977）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升25.33%。

破底股方面

創上市新低，包括環球友飲智能（8496）低見0.148元，開市報0.148元，跌6.92%。

創52周低，其中十隻包括，富士高實業（0927）低見0.55元，開市報0.55元，跌5.17%。

異動股

上升異動股，包括，鳳祥股份（9977）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升25.33%；青島控股（0499）開市報0.117元，升14.71%；南方錳業（1091）開市報0.275元，升13.17%；QPL INT'L（0243）開市報0.238元，升12.26%；高偉電子（1415）開市報23.2元，升12.08%；鴻騰（6088）開市報2.14元，升12.04%；貝克微（2149）開市報53.05元，升9.61%；富智康（2038）開市報0.81元，升9.46%。

下跌異動股，包括，彌明生活百貨（8473）開市報0.122元，跌12.86%；環球友飲智能（8496）創上市新低，見0.148元，開市報0.148元，跌6.92%；江蘇創新（2116）開市報0.455元，跌6.19%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.998元，跌6.02%；嬴集團（0397）開市報0.068元，跌5.56%；富士高實業（0927）見52周低0.55元，開市報0.55元，跌5.17%；佳兆業美好（2168）開市報1.48元，跌5.13%。

 

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