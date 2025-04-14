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鳳祥股份溢價33%獲提私有化 曾升逾27%

鳳祥股份（9977）昨晚公布，要約人提出私有化，H股每股2元，較上日溢價33.33%，內資股每股人民幣1.858440元元（相當於按匯率計算的每股H股2.0港元的註銷價），註銷價總額分別為4.88億元及約人民幣9690.92萬元。註銷價將不會提高且要約人並無保留如此行事之權利。建議撤銷H股上市地位。

合併的理由及裨益包括：H股股東以具吸引力的溢價實現投資的絕佳退出機會。公司已喪失上市平台優勢，股本募集能力有限。合併將有利於公司的長遠發展。

要約人由Falcon Holding全資擁有，Falcon Holding 的普通合夥人為 Falcon Holding GP Limited（一間PAG Capital Limited直接全資擁有的公司）。

PAG為一間領先的亞太地區重點另類投資公司。

鳳祥股份（9977）曾升最多27.33%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為34.48%。高見1.91元，是2021年10月4日1.92元後最高。現報1.89元，升26%。成交金額暫增716.83%，至87.7萬元。

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