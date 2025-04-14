合併的理由及裨益包括：H股股東以具吸引力的溢價實現投資的絕佳退出機會。公司已喪失上市平台優勢，股本募集能力有限。合併將有利於公司的長遠發展。

要約人由Falcon Holding全資擁有，Falcon Holding 的普通合夥人為 Falcon Holding GP Limited（一間PAG Capital Limited直接全資擁有的公司）。

PAG為一間領先的亞太地區重點另類投資公司。

鳳祥股份（9977）曾升最多27.33%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為34.48%。高見1.91元，是2021年10月4日1.92元後最高。現報1.89元，升26%。成交金額暫增716.83%，至87.7萬元。

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