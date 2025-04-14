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港元拆息全線向上 1個月HIBOR兩周高 貼現窗投放6.93億

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升12.2點子至3.65119%，是3月31日後最高，當日報3.7275%。對上一次連升3日是3月20日，當日拆息報3.8128%。

港元現報7.7571元貶值25點子，曾貶值最多41點子，報7.7587元，亦曾無升跌，報7.7546元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.87點子至3.19036%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升7.54點子至3.36643%，是4月7日後最高；2星期HIBOR升9.2點子至3.46191%，是3月31日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.44點子至3.88435%，是3月27日後最高；6個月期HIBOR升2.28點子至3.89625%，是4月2日後最高；12個月期HIBOR升4.93點子至4.00952%，是4月1日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增32.49億元，至總數19783.56億元，是4月7日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增33.2億元，至總數6081.95億元，是4月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為454.76億元，較再上一日增6.93億元，總結餘是3月26日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.71億元，至總數13121.65億元，是4月9日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減5.87億元，至總數12016.89億元，是3月27日後最低。上日金管局相隔2日後，再次通過貼現窗口向銀行投放6.93億港元流動性，是3月26日後最高，當日投放9.19億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放6.93億港元。

美匯美息

美元指數現報99.568貶值0.534點或0.53%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32186%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7996%，連續2日收窄，利差是2025年4月08日後最窄，當日差距為-0.78%。

對上一次連續2日收窄，是2025年4月07日，當日利差報-0.8453%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升3.5點子至1.644%，是4月9日後最高；1星期Shibor升4.6點子至1.665%，是4月10日後最高；2星期Shibor跌2點子至1.73%，是1月9日後最低；1個月期Shibor跌0.5點子至1.782%，是2月20日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.7點子至1.788%，是2月19日後最低；6個月期Shibor跌0.7點子至1.788%，是2月19日後最低；1年期Shibor跌0.5點子至1.786%，是2月17日後最低。

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