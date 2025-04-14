moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛：原油市場面臨「大量過剩供應」 貿易戰將令需求承壓

彭博社報道，高盛警告，隨著貿易戰令原油需求增長承壓，以及OPEC+放鬆供應限制，全球石油市場今明兩年將面臨「大量過剩供應」。

高盛預計，全球原油市場2025年將出現原油過剩800,000桶/日，2026年過剩程度更甚，將為140萬桶/日。

高盛表示，「雖然市場已經消化了未來庫存增加的因素，但我們預計2025年和2026年將出現大量供應過剩，將進一步對價格構成壓力」，目前預計今年剩餘時間布蘭特油價平均為每桶63美元，這是假設美國沒有經濟衰退並且OPEC+的供應僅溫和增加的基礎情境。

高盛預計，今年全球需求將僅增長300,000桶/日，其中，石化原料的增速放緩最為明顯。

 

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.86%

順豐香港：即日起快件自取訊息通知改以App推送 停發SMS短訊

港元拆息全線向上 1個月HIBOR兩周高 貼現窗投放6.93億

恒生中國據報委任行政長官長子任副董事長

內地3月以美元計價出口增12.4% 勝預期 進口跌4.3% 多過預期

富士康計劃在印度北部建設首間工廠

高盛本月第二次下調中國股票目標 偏好A股而非H股

人民幣中間價年半最低 離岸人民幣轉貶值

金價創新高 10年期債息兩個月高 特朗普：將在下周公布半導體關稅稅率

中國1至3月按人民幣計價出口增6.9%

鳳祥股份溢價33%獲提私有化 曾升逾27%

「鱷王」達里奧：美國經濟頻臨衰退邊緣 憂關稅政策處理不當會有更差後果

特朗普：美國對電子產品關稅還會到來

滬深三大指數高開 人行開展430億人幣逆回購

恒指高開449點 科指升3.1% 升穿100天線 聯想升8% 正力新能上市升2.3%

東方證券首季多賺62%

港股ADR升282點 夜期高水144點 正力新能上市

361度首季主品牌零售額增長10%至15%

北水增持中行 減持協鑫科技