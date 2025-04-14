彭博社報道，高盛警告，隨著貿易戰令原油需求增長承壓，以及OPEC+放鬆供應限制，全球石油市場今明兩年將面臨「大量過剩供應」。
高盛預計，全球原油市場2025年將出現原油過剩800,000桶/日，2026年過剩程度更甚，將為140萬桶/日。
高盛表示，「雖然市場已經消化了未來庫存增加的因素，但我們預計2025年和2026年將出現大量供應過剩，將進一步對價格構成壓力」，目前預計今年剩餘時間布蘭特油價平均為每桶63美元，這是假設美國沒有經濟衰退並且OPEC+的供應僅溫和增加的基礎情境。
高盛預計，今年全球需求將僅增長300,000桶/日，其中，石化原料的增速放緩最為明顯。
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