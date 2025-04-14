moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東等推出口轉內銷扶持計劃

京東（9618）上周五宣布，將推出2000億出口轉內銷扶持計劃，助外貿企業快速開拓國內市場。百度（9888）也表示將利用AI技術和平台流量優先扶持100萬家企業出口轉內銷，東方甄選（1797）稱正式啟動「外貿優品入駐」專項行動。受上述消息影響，

京東公告，未來一年內，將大規模採購不低於2000億出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃布局，在各地開展多種形式的招商對接。將安排專業采銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的優質產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全渠道營銷支持，加快打開銷路，防止低價內捲。

京東（9618）現報146.6元，升2.45%，連升3日，累計升9.9元，對上一次連升3日是3月17日。

百度（9888）現報83.15元，升5.12%。

東方甄選（1797）現報12.22元，升7.57%。

 

其他報道

高盛：原油市場面臨「大量過剩供應」 貿易戰將令需求承壓

滬深三大指數半日向上 滬指升0.86%

順豐香港：即日起快件自取訊息通知改以App推送 停發SMS短訊

港元拆息全線向上 1個月HIBOR兩周高 貼現窗投放6.93億

恒生中國據報委任行政長官長子任副董事長

內地3月以美元計價出口增12.4% 勝預期 進口跌4.3% 多過預期

富士康計劃在印度北部建設首間工廠

高盛本月第二次下調中國股票目標 偏好A股而非H股

人民幣中間價年半最低 離岸人民幣轉貶值

金價創新高 10年期債息兩個月高 特朗普：將在下周公布半導體關稅稅率

中國1至3月按人民幣計價出口增6.9%

鳳祥股份溢價33%獲提私有化 曾升逾27%

「鱷王」達里奧：美國經濟頻臨衰退邊緣 憂關稅政策處理不當會有更差後果

特朗普：美國對電子產品關稅還會到來

滬深三大指數高開 人行開展430億人幣逆回購

恒指高開449點 科指升3.1% 升穿100天線 聯想升8% 正力新能上市升2.3%

東方證券首季多賺62%

港股ADR升282點 夜期高水144點 正力新能上市

361度首季主品牌零售額增長10%至15%

北水增持中行 減持協鑫科技