京東公告，未來一年內，將大規模採購不低於2000億出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃布局，在各地開展多種形式的招商對接。將安排專業采銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的優質產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全渠道營銷支持，加快打開銷路，防止低價內捲。

京東（9618）現報146.6元，升2.45%，連升3日，累計升9.9元，對上一次連升3日是3月17日。

百度（9888）現報83.15元，升5.12%。

東方甄選（1797）現報12.22元，升7.57%。

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