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恒指半日升504點 科指升2.6% 港交所升7% 小鵬升6%

美國暫時將手機、電腦等電子產品排除在對等關稅之外，美期、亞股上升，科技股推動下，港股升幅跑贏亞洲，升幅創一周高，連升第5日。憧憬中概股退市後將到港上市，港交所（0388）升7.17%，收報334.8元，是升幅最大的藍籌。

恒指今早高開449點，高位升602點，低位升309點，高低波幅293點。上升股份比例為43.54%，下跌為15.29%，無升跌為41.16%。

恒指半日升504點或2.41%，報21419點，大市成交金額1542億元；國指升168點或2.16%，報7970點。恒生科技指數收報5032點，升2.69%。

藍籌股成交金額721.68億元，佔大市成交46.8%；科指成份股成交金額508.53億元，佔大市成交32.97%；國指成份股成交金額629.58億元，佔大市成交40.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.49%，至183.71億元，佔大市成交11.9%。牛熊證成交金額98.41億元，增加45.93%；窩輪成交金額85.29億元，增加1.82%。

藍籌75隻升，7隻下跌，1隻無升跌。港交所（0388）升7.17%，收報334.8元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌1.69%，收報17.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報81元，升6.65%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.01元，跌4.6%。

恒指上試10天線(21561.53點)，升穿100天線(21210.27點)。科指升穿10天線(4994.72點)、100天線(4958.22點)。

北水南下合計淨流入35.66億元，較上日減少69.5%，連續第2日流入，累計流入152.6億元。北水本月累計流入1461.9億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）667.36億元，較上日減47.18%，佔香港市場成交額由上日的22.85%減至21.63%。

個股表現

京東（9618）等推出口轉內銷扶持計劃。收報147元，升2.73%。

百度（9888）收報83.15元，升5.12%。

東方甄選（1797）收報12.28元，升8.1%。

鳳祥股份（9977）溢價33%獲提私有化 曾升逾27%。創52周高，見1.91元，收報1.85元，升23.33%。

特朗普：美國對電子產品關稅還會到來。早前，據報美國豁免智能手機等產品「對等關稅」，貨品類佔去年從華進口額22%。

手機設備

丘鈦（1478）收報6.33元，升1.77%。

舜宇（2382）收報66.7元，升1.75%。

高偉電子（1415）收報21.1元，升1.93%。

通達（0698）收報0.075元，升2.74%。

瑞聲（2018）收報37.15元，升1.92%。

比亞迪電子（0285）收報33.95元，升3.03%。

信利國際（0732）收報0.94元，升1.08%。

富智康（2038）收報0.76元，升2.7%。

小米（1810）收報43.85元，跌0.9%。

東方證券（3958）首季多賺62%。收報4.36元，升2.83%。

正力新能（3677）上市，定價8.27元。創上市新高，見8.46元，收報8.37元，升1.21%。

中國建築興業（0830）最快今日公布季績。收報1.41元，跌0.7%。

361度（1361）首季主品牌零售額增長10%至15%。收報4.32元，升2.86%。

旭輝（0884）修訂境外債務重組支持協議。收報0.242元，升5.68%。

中國財險（2328）盈喜，料首季純利最多升1倍。收報13.92元，升2.65%。

中國人民保險（1339）盈喜，首季純利料升最多50%。收報3.98元，升3.38%。

陳茂波：已指示證監會及港交所（0388）作準備，讓香港成為中概股回流上市首選。收報334.8元，升7.17%。

友邦（1299）：已委經紀商執行16億美元回購計劃。收報52.25元，升4.19%。

如祺出行（9680）與高域戰略合作飛行汽車與Robotaxi出行。平上市低位10元，收報10元，無升跌。

粵海置地（0124）發盈警，料首季虧損增至不多於1.7億元。收報0.226元，升2.26%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。收報29.9元，升2.22%。

破頂股表現

破頂股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.75元，收報22.2元，升3.02%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.9元，收報9.9元，升5.77%；集海資源（2489）創上市新高，見1.32元，收報1.2元，跌2.44%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.77元，收報0.73元，升4.29%；健康之路（2587）創上市新高，見32.05元，收報31.4元，升4.49%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見24.3元，收報23.85元，升9.91%；正力新能（3677）創上市新高，見8.46元，收報8.37元，升1.21%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2325元，收報2313元，升0.7%；價值黃金（3081）創上市新高，見76.42元，收報75.9元，升0.5%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.815元，收報9.795元，升0.67%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1094.1元，收報1094.1元，升0.06%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見71.58元，收報71.58元，升0.42%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見16.48元，收報16.34元，升1.11%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.14元，收報4.05元，跌0.49%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升18.33%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.68元，收報0.67元，升9.84%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.87元，收報0.82元，升3.8%；奇點國峰（1280）創52周高，見4.57元，收報4.5元，升14.21%；粵港灣控股（1396）創52周高，見1.39元，收報1.31元，升7.38%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.28元，收報2.26元，跌0.44%；日清食品（1475）創52周高，見6.2元，收報6.2元，升0.16%；HOME CONTROL（1747）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升16.13%；山東黃金（1787）創52周高，見21.95元，收報21.8元，升7.39%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.75元，收報22.2元，升3.02%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括正商實業（0185）低見0.07元，收報0.07元，跌10.26%；世紀城市國際（0355）低見0.059元，收報0.06元，跌3.23%；鋑聯控股（0459）低見0.053元，收報0.053元，跌5.36%；皇庭智家（1575）低見0.042元，收報0.045元，跌11.76%；智欣集團控股（2187）低見0.41元，收報0.42元，無升跌；華泰瑞銀（8006）低見0.101元，收報0.101元，跌14.41%；電子交易集團（8036）低見0.028元，收報0.028元，跌6.67%；惠陶集團（8238）低見0.173元，收報0.173元，跌19.16%；環球友飲智能（8496）低見0.148元，收報0.148元，跌6.92%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，REGAL INT'L（0078）低見0.72元，收報0.72元，跌8.86%；寶光實業（0084）低見0.069元，收報0.069元，跌2.82%；越南製造加工出口（0422）低見0.395元，收報0.405元，跌4.71%；經濟日報集團（0423）低見0.67元，收報0.67元，跌2.9%；鴻興印刷集團（0450）低見0.89元，收報0.95元，跌2.06%；恆和集團（0513）低見0.148元，收報0.148元，跌5.73%；天業節水（0840）低見0.126元，收報0.126元，跌5.97%；盛源控股（0851）低見0.16元，收報0.16元，跌5.88%；富士高實業（0927）低見0.55元，收報0.58元，無升跌；中國港能（0931）低見0.175元，收報0.18元，跌5.26%。

異動股

上升異動股，包括，榮智控股（6080）創52周高，見0.158元，收報0.143元，升150.88%；恆新豐控股（1920）收報0.56元，升43.59%；財訊傳媒（0205）收報0.174元，升24.29%；中國再生醫學（8158）收報0.36元，升24.14%；新都酒店（8315）收報0.037元，升23.33%；廣聯科技控股（2531）收報14.78元，升22.55%；永順控股香港（6812）收報0.134元，升21.82%；中國健康科技集團（1069）收報0.052元，升20.93%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升18.33%；鼎益豐控股（0612）收報0.25元，升17.92%。

下跌異動股，包括，友芝友生物－Ｂ（2496）收報4.5元，跌23.73%；世紀集團國際（2113）收報0.03元，跌21.05%；昇柏控股（2340）見52周低0.16元，收報0.16元，跌20%；惠陶集團（8238）創上市新低，見0.173元，收報0.173元，跌19.16%；彌明生活百貨（8473）收報0.115元，跌17.86%；象興國際（1732）收報0.12元，跌17.24%；嘉藝控股（1025）收報0.375元，跌16.67%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.058元，跌15.94%；上諭集團（1633）收報0.063元，跌14.86%。

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