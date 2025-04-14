大市半日沽空金額224.54億元，較上日增加17.67%，沽空金額佔大市成交比率為14.55%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）27.37億元，較上日增加89%，上日流通股份增0.07%或650萬個，至86.26億個，是4月9日後最多，當日達86.49億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減3.34%或21900萬個，至63.3億個，是4月10日後最少，當日達65.49億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減7.64%或3431.05萬個，至4.14億個，是4月10日後最少，當日達4.48億個。
沽空增幅最多的股份為，博時以太幣（3009）增加88595.08%，至32.46萬元；沽空減幅最多的股份為，港燈－ＳＳ（2638）減少99.52%，至5150元。
藍籌當中，沽空比率最高的是銀娛（0027）沽空比率51.02%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率66.99%。
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