moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額增17% 南方恒生科技沽空增89%

大市半日沽空金額224.54億元，較上日增加17.67%，沽空金額佔大市成交比率為14.55%。

沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）27.37億元，較上日增加89%，上日流通股份增0.07%或650萬個，至86.26億個，是4月9日後最多，當日達86.49億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減3.34%或21900萬個，至63.3億個，是4月10日後最少，當日達65.49億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減7.64%或3431.05萬個，至4.14億個，是4月10日後最少，當日達4.48億個。

沽空增幅最多的股份為，博時以太幣（3009）增加88595.08%，至32.46萬元；沽空減幅最多的股份為，港燈－ＳＳ（2638）減少99.52%，至5150元。

藍籌當中，沽空比率最高的是銀娛（0027）沽空比率51.02%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率66.99%。

其餘請看附圖。

其他報道

中國建築興業首季收入升3% 張海鵬卸任主席王曉光接任

恒指半日升504點 科指升2.6% 港交所升7% 小鵬升6%

海關總署：美國濫施關稅 不可避免地對全球貿易造成負面影響

京東等推出口轉內銷扶持計劃

高盛：原油市場面臨「大量過剩供應」 貿易戰將令需求承壓

滬深三大指數半日向上 滬指升0.86%

順豐香港：即日起快件自取訊息通知改以App推送 停發SMS短訊

港元拆息全線向上 1個月HIBOR兩周高 貼現窗投放6.93億

恒生中國據報委任行政長官長子任副董事長

內地3月以美元計價出口增12.4% 勝預期 進口跌4.3% 多過預期

富士康計劃在印度北部建設首間工廠

高盛本月第二次下調中國股票目標 偏好A股而非H股

人民幣中間價年半最低 離岸人民幣轉貶值

金價創新高 10年期債息兩個月高 特朗普：將在下周公布半導體關稅稅率

中國1至3月按人民幣計價出口增6.9%