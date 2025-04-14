商務部昨日（13日）會同國家發展改革委、工業和信息化部、文化和旅遊部、市場監管總局、體育總局，在海南第五届中國國際消費品博覽會啓動「購在中國」系列活動。
其中，精品購物方面，組織重點步行街、商圈及商場、超市、奧特萊斯、離境退稅商店等企業，開展惠民促銷，首發新品優品，助力消費者惠購全球好物。
精緻美食方面，組織各類美食市集、廚藝交流、食材博覽活動，推廣美食榜單、美食地圖、美食名店。
精彩旅遊方面，推出一批精品旅遊線路，發布特色打卡地等旅遊消費指南。
精美展演方面，引進、舉辦一批國內外精品文藝演出、高規格體育賽事、高品質文博展覽。透過打造具有國際影響力的標志性擴消費活動品牌，擴大優質商品和服務供給，創新多元消費場景，推動商旅文體健深入融合，打造國際友好消費環境，進一步釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級，持續提升中國消費市場吸引力和美譽度。
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