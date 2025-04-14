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長和港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口

彭博社報道，意大利富豪Gianluigi Aponte的家族企業據報正成為尋求從長和（0001）手中收購43個港口的一個財團的牽頭投資者。  

報道引述消息指，交易完成後，Aponte家族位於日內瓦的Terminal Investment Ltd. (TiL)將成為所有港口的唯一所有者，只有巴拿馬的兩個港口將由貝萊德控制。

報道引述消息指，貝萊德的子公司Global Infrastructure Partners將擁有巴拿馬運河沿岸兩個港口的51%權益，而TiL將持有餘下49%的權益。其中一位人士稱，巴拿馬港口約佔交易總價值的4%。

報道引述消息指，交易仍有待盡職調查、稅務和會計審查，以及港口所在地監管機構的批准。

其中一位人士說，買方承諾維持港口的管理和現行運營規則不變。 

報道引述消息指，相關考慮仍在進行之中，包括財團的最終結構和所有權等細節可能仍會發生變化。

報道指，控制TiL的Aponte家族旗下MSC Mediterranean Shipping Co.對此不予置評。長和和貝萊德沒有立即回應置評請求。

報道引述消息指，貝萊德和新加坡國有投資者GIC Pte共持有TiL約30%的少數股權。據該港口營運商網站稱，該公司在31個國家經營70多個貨櫃碼頭，包括即將啟動的項目。

報道引述消息指，儘管該交易的競標者不到10間，但最終還是選擇了由Aponte家族支持的財團，部分原因是該家族是李嘉誠的老熟人，而且長和認為港口將由可靠的人管理。

儘管交易工作正在取得進展，但雙方已未能實現最初在4月2日前完成巴拿馬部分出售的目標。

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