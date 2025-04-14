銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武相信，正利差，即租金收益率高於房貸利率將推動「以購代租」的需求。總體預計2025財年新房成交量將實現正增長，房價則小幅回落，主要是短期供應量還是比較高。

同時，香港2025年零售業有望迎來改善，主要基於啓德體育園開業吸引高消費遊客；本地消費保持穩定，比起2024年零售銷售跌7.3%，預期2025年零售銷售將錄得0-3%增長；2024年亦有低基數效應。

香港地產首選標的為新鴻基地產（0016）、嘉里建設（0683）及領展REIT（0823）。維持香港地產行業的「超配」評級，因香港地產股當前估值吸引，較資產淨值折讓65%，且股息率達6.6%。

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