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瑞穗：人行容忍人民幣進一步貶值

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，人行不再將人民幣匯率維持在7.35的水平，並可能容忍人民幣兌美元進一步貶值。特朗普可能會用產業關稅取代技術上的互惠關稅，但揮之不去的關稅不確定性將在短期和中期內拖累投資和全球貿易。

張建泰表示，儘管美元走勢疲軟、人民幣現貨反彈，但人行仍將人民幣中間價下調至7.21以下，將美元/人民幣現貨交易區間移至7.3552。顯然，人行不再將人民幣匯率維持在7.35的水平，並可能容忍人民幣兌美元進一步貶值。人民幣實際中間價與預期之間的差距從980點擴大至1075點。該行仍然認為，人行的目標不是引導人民幣兌美元貶值來應對美國關稅上調，因為在超過 100% 的高關稅下，人民幣貶值的幅度不足以幫助對美出口。同時，模擬人民幣籃子指數跌至20個月低點96.6。

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