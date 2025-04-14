張建泰表示，儘管美元走勢疲軟、人民幣現貨反彈，但人行仍將人民幣中間價下調至7.21以下，將美元/人民幣現貨交易區間移至7.3552。顯然，人行不再將人民幣匯率維持在7.35的水平，並可能容忍人民幣兌美元進一步貶值。人民幣實際中間價與預期之間的差距從980點擴大至1075點。該行仍然認為，人行的目標不是引導人民幣兌美元貶值來應對美國關稅上調，因為在超過 100% 的高關稅下，人民幣貶值的幅度不足以幫助對美出口。同時，模擬人民幣籃子指數跌至20個月低點96.6。

其他報道

高盛上調金價預測至4000美元

銀河證券料2025財年一手成交量錄正增長 地產股首選新地、嘉里及領展

滬深三大指數連升五個交易日 滬指升0.76%

關稅戰｜據報中國下令官員進入「戰時態勢」 取消休假兼24小時On Call

花旗下調美股、新興市場評級

小米旗下公司債註冊發行已獲上交所受理 集資不超過200億人民幣

長和港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口

泡泡瑪特據報在多區設置區域總部 文德一兼任聯席COO

商務部等六部門啟動「購在中國」系列活動

【有片：埋身擊】日經反彈後回落 需時確認是否見底

轉數快4月20日暫停服務進行系統提升

半日沽空金額增17% 南方恒生科技沽空增89%

中國建築興業首季收入升3% 張海鵬卸任主席王曉光接任

恒指半日升504點 科指升2.6% 港交所升7% 小鵬升6%

海關總署：美國濫施關稅 不可避免地對全球貿易造成負面影響