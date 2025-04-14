泡泡瑪特（9992）董事長兼行政總裁王寧發布《組織架構全面升級，推進集團全球化戰略目標》全員信，即日起啟動全球組織架構全面升級，包括在大中華區、美洲區、亞太區及歐洲設置區域總部。
內媒引述全員信指出，泡泡瑪特高級副總裁文德一將兼任聯席首席營運官(COO)，與另一COO司德共同負責在全球業務的管理及運營工作。
王寧指，全球化進程持續加速，海外業務佔集團收入近40%，未來將進一步向國際化方向邁進。為加速推動全球化戰略，為更大規模增長打下堅實基礎，決定即日起啟動全球組織架構全面升級。
王寧表示，除優化資源調配、將平台部門升級為賦能全球引擎，為各國家和區域運營發展提供全面支援；在吸引更多優秀人才的同時，也為內部新生力量開闢更多晉升的通道等。王寧指出，希望能夠以此次架構升級為起點，共同推動組織的成長，讓泡泡瑪特成為一個真正意義上實現全球化的企業。
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