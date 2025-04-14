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永明：美債市場未見明顯轉變 股市佔其配置比例小

上周美國長期國債承受沽壓，市場開始憂慮關稅影響外溢至金融市場出現風險。保險公司持有大量長債，債券在去年底佔永明投資資產的43%，永明金融亞洲區總裁Manjit Singh認為，現時關稅相關事態發生僅一周，暫時難作長遠看法的評論，不過美國國債市場是一個已存在頗長時間的成熟環球市場，暫時未見有市場有明顯的轉變，該行亦未有改變美債部署。

Manjit Singh指，市場波動主要在股市，股票佔他們資產比例相當少，配置亦相當平衡，現時需要時間等待事態明確，並評估事態影響。對永明業務而言，他們在多元化的營運地區，兼有保險和財富管理業務，已有良好的風險管理措施，過去他們亦面臨市場錯配（market dislocations）。他又指，保險受經濟周期影響較其他行業少，亞洲市場中產增長、產品滲透率較低等基本因素沒有改變。

香港保監局上月公布指數型萬用壽險（IUL）的指引，產品針對高凈值客，香港永明金融行政總裁林嘉言表示，他們的IUL產品將在今季推出，該行現時在新加坡已推出相關產品，可以參與當地經驗。現時分紅保單和儲蓄保單是主要業務來源，看好高淨值客戶在其業務有明顯佔比。

 

林嘉言指，高淨值客戶有財富規劃、風險管理等需要，但對於保險作為工具可用以滿足以上需要的認知仍有待提高。該行透過國際保險經紀接觸家族辦公室，他們在擁有高淨值客群網絡和相關金融技能，私人銀行亦是高淨值客戶的主要來源。去年永明香港有接近3000名代理，林嘉言指代理仍是其重要銷售渠道，計劃今年增聘1000人，未來數年期望增至5000人，惟不會盲目追求數目，更重視人選是否適合。

 

 

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