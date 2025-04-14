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恒指收市升502點 5日累升1589點 北水流入減50%

資金一方面避險，美債息跌、金價曾創新高，但另一方面，因美國暫時將手機、電腦等電子產品排除在對等關稅之外，美期、亞股上升，只有台股倒跌0.08%。科技股推動下，港股升幅跑贏亞洲，創一周即市及收市新高，連升第5日，連升5日，累計升1589.1點，對上一次連升5日是1月20日。大市成交減少8%，見一周低，北水交易成交額亦降10%，佔香港市場成交額續高於22%，北水淨流入57億元，較上日減少50%。

恒指今早高開449點，高位升602點，低位升309點，高低波幅293點。上升股份比例為50.98%，下跌為17.29%，無升跌為31.72%。

恒指收市升502點或2.4%，報21417點，大市成交金額2533億元，較上日減少8.33%，是4月2日2165.98億元成交後最少；國指升164點或2.11%，報7965點。恒生科技指數收報5015點，升2.34%。

藍籌股成交金額1304.36億元，佔大市成交51.49%；科指成份股成交金額874.83億元，佔大市成交34.53%；國指成份股成交金額1141.16億元，佔大市成交45.05%。

24隻雙櫃台股，總成交1.3億元人民幣，相當於約1.38億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加34.94%，至204.04億元，佔大市成交8.05%。牛熊證成交金額108.08億元，增加60.27%；窩輪成交金額95.96億元，增加14.55%。

藍籌78隻升，5隻下跌，0隻無升跌。石藥（1093）升9.49%，收報5.77元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.15%，收報27.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報27.85元，升6.91%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.97元，跌5.24%。

恒指上試10天線(21561.31點)，升穿100天線(21210.25點)。科指升穿10天線(4993.02點)、100天線(4958.05點)。

北水南下合計淨流入57.84億元，較上日減少50.54%，連續第2日流入，累計流入174.77億元。北水本月累計流入1484.07億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1126.95億元，較上日減10.81%，佔香港市場成交額由上日的22.85%減至22.23%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.88%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.67%。高見21517.32點，是4月3日22998.3點後最高。收市報21417.4點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升5日，累計升1589.1點，對上一次連升5日是1月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

科指曾升最多3.62%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見5077.88點，是4月3日5371.54點後最高。今日收市報5015.12點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。連升5日，累計升613.61點，對上一次連升5日是2月4日。第1日陰燭。

國指曾升最多2.68%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為2.84%。高見8010.57點，是4月3日8471.26點後最高。今日收市報7965.81點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升5日，累計升703.09點，對上一次連升5日是1月20日。第1日陰燭。

午後消息股表現

銀河證券料2025財年一手成交量錄正增長 地產股首選新地、嘉里及領展。新地（0016）收報68.7元，升1.25%。

嘉里（0683）收報17.44元，升1.75%。

領展（0823）收報34.05元，升2.25%。

小米（1810）旗下公司債註冊發行已獲上交所受理 集資不超過200億人民幣。收報43.2元，跌2.37%。

長和（0001）港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口。收報41.1元，升3.27%。

泡泡瑪特（9992）據報在多區設置區域總部 文德一兼任聯席COO。收報159.1元，升6.42%。

中國建築興業（0830）首季收入升3% 張海鵬卸任主席王曉光接任。收報1.42元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）等推出口轉內銷扶持計劃。收報146.6元，升2.45%。

百度（9888）收報82.25元，升3.98%。

東方甄選（1797）收報12.76元，升12.32%。

鳳祥股份（9977）溢價33%獲提私有化 曾升逾27%。創52周高，見1.91元，收報1.87元，升24.67%。

特朗普：美國對電子產品關稅還會到來。早前，據報美國豁免智能手機等產品「對等關稅」，貨品類佔去年從華進口額22%。

手機設備

丘鈦（1478）收報6.26元，升0.64%。

舜宇（2382）收報65.65元，升0.15%。

高偉電子（1415）收報21.2元，升2.42%。

通達（0698）收報0.073元，無升跌。

瑞聲（2018）收報36.65元，升0.55%。

比亞迪電子（0285）收報33.95元，升3.03%。

信利國際（0732）收報0.94元，升1.08%。

富智康（2038）收報0.74元，無升跌。

小米（1810）收報43.2元，跌2.37%。

東方證券（3958）首季多賺62%。收報4.36元，升2.83%。

正力新能（3677）上市，定價8.27元。創上市新高，見8.46元，見52周低8.33元，收報8.39元，升1.45%。

361度（1361）首季主品牌零售額增長10%至15%。收報4.27元，升1.67%。

旭輝（0884）修訂境外債務重組支持協議。收報0.239元，升4.37%。

中國財險（2328）盈喜，料首季純利最多升1倍。收報13.96元，升2.95%。

中國人民保險（1339）盈喜，首季純利料升最多50%。收報4.07元，升5.71%。

陳茂波：已指示證監會及港交所（0388）作準備，讓香港成為中概股回流上市首選。收報334元，升6.91%。

友邦（1299）：已委經紀商執行16億美元回購計劃。收報52.2元，升4.09%。

如祺出行（9680）與高域戰略合作飛行汽車與Robotaxi出行。平上市低位10元，收報10元，無升跌。

粵海置地（0124）發盈警，料首季虧損增至不多於1.7億元。收報0.221元，無升跌。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。收報30.1元，升2.91%。

破頂股表現

破頂股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.75元，收報22.35元，升3.71%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.52元，收報11.42元，升3.82%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.9元，收報9.76元，升4.27%；巨子生物（2367）創上市新高，見76.35元，收報76元，升9.83%；集海資源（2489）創上市新高，見1.32元，收報1.3元，升5.69%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.77元，收報0.64元，跌8.57%；健康之路（2587）創上市新高，見32.05元，收報31.1元，升3.49%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見26.5元，收報26.5元，升22.12%；正力新能（3677）創上市新高，見8.46元，見52周低8.33元，收報8.39元，升1.45%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2325元，收報2307元，升0.44%；價值黃金（3081）創上市新高，見76.42元，收報76.1元，升0.77%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1178.5元，收報1178.5元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.815元，收報9.78元，升0.51%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1094.1元，收報1094.1元，升0.06%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2174元，收報2174元，升0.18%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見71.58元，收報71.52元，升0.34%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見47.4元，收報47.4元，升1.94%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見16.48元，收報16.26元，升0.62%；康師傅（0322）創52周高，見13.6元，收報13.6元，升2.72%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.14元，收報4.06元，跌0.25%；康師傅控股（0322）創52周高，見13.6元，收報13.6元，升2.72%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.45元，收報1.43元，升19.17%；新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升16.67%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升16.39%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.95元，收報0.86元，升8.86%；奇點國峰（1280）創52周高，見4.57元，收報4.27元，升8.38%；粵港灣控股（1396）創52周高，見1.39元，收報1.3元，升6.56%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.3元，收報2.3元，升1.32%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.75元，收報22.35元，升3.71%；康師傅（0322）創52周高，見13.6元，收報13.6元，升2.72%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，中星集團控股（0055）低見0.151元，收報0.155元，跌1.27%；正商實業（0185）低見0.07元，收報0.078元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.059元，收報0.061元，跌1.61%；鋑聯控股（0459）低見0.053元，收報0.055元，跌1.79%；智數科技集團（1159）低見0.46元，收報0.46元，跌11.54%；皇庭智家（1575）低見0.042元，收報0.05元，跌1.96%；智欣集團控股（2187）低見0.41元，收報0.42元，無升跌；盈滙企業控股（2195）低見0.043元，收報0.045元，跌2.17%；華津國際控股（2738）低見0.247元，收報0.34元，升9.68%；萬城控股（2892）低見0.196元，收報0.196元，跌3.45%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，澳優（1717）低見1.79元，收報1.96元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.39元，收報1.39元，跌10.32%；海港企業（0051）低見3.94元，收報4元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.171元，收報0.171元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見0.72元，收報0.76元，跌3.8%；寶光實業（0084）低見0.069元，收報0.076元，升7.04%；越南製造加工出口（0422）低見0.395元，收報0.41元，跌3.53%；經濟日報集團（0423）低見0.67元，收報0.7元，升1.45%；鴻興印刷集團（0450）低見0.89元，收報0.98元，升1.03%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，榮智控股（6080）創52周高，見0.158元，收報0.135元，升136.84%；中國國家文化產業（0745）收報0.162元，升51.4%；貝森金融（0888）收報0.077元，升50.98%；恆新豐控股（1920）收報0.57元，升46.15%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.73元，收報1.71元，升37.9%；璋利國際（1693）收報2.28元，升37.35%；恆富控股（0643）收報0.23元，升29.94%；中國恒有源集團（8128）收報0.045元，升28.57%；未來數據集團（8229）收報0.385元，升28.33%；多點數智（2586）收報11.78元，升26.26%；鳳祥股份（9977）創52周高，見1.91元，收報1.87元，升24.67%。

下跌異動股，包括，彌明生活百貨（8473）收報0.107元，跌23.57%；友芝友生物－Ｂ（2496）收報4.52元，跌23.39%；金輪天地控股（1232）收報0.047元，跌21.67%；嘉藝控股（1025）收報0.36元，跌20%；昇柏控股（2340）見52周低0.145元，收報0.161元，跌19.5%；廣聯科技控股（2531）收報9.9元，跌17.91%；天彩控股（3882）收報0.89元，跌16.04%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.058元，跌15.94%；火山邑動國際控股（1715）收報0.255元，跌15%；上諭集團（1633）收報0.063元，跌14.86%。

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