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岑浩輝：財政收入未如預期預算案或作調整  年底完成數字澳門元核心系統

澳門特首岑浩輝今日公布上任以來首份施政報告，他指，經濟結構較單一仍是今屆政府面對的首要問題，旅遊博彩業的疫後復甦勢頭亦漸見放慢，本年度財政收入或未如預期樂觀，一些新增的較大開支未列入已公佈的財政預算案，財政預算案可能需要作出調整。他指出，從澳門實際出發，拿出實實在在的解決辦法，穩住經濟基本盤，激發經濟活力，加強預期管理，拓展新的發展空間。

他又謂，今屆政府在經濟適度多元發展方面將展現新擔當、新作為。當中澳門會持續推動「數字澳門元」研發工作，計劃於今年底完成核心系統構建，並分階段開展沙盒測試，有序拓展數字澳門元在跨境貿易、公共服務等領域的應用場景。至於在將輕軌網絡擴展到澳門半島方面，會進行前期工作。

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