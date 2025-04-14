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澳門擬聯同中港共建單一自貿區 首提和西語系國家合作

澳門特首岑浩輝在施政報告中提到，貫徹落實《2025年粵港澳大灣區建設重點工作安排》，積極與內地、香港相關部門協調推進「內地、香港、澳門三地共建單一自貿區」建設。當中會加強大灣區科技創新合作。

圍繞粵港澳大灣區和澳門發展所需，他說，會爭取國家支持在澳門建設粵港澳大灣區「全國高校區域技術轉移轉化中心」，打造開放、共用的「一站式」、「全鏈條」公共轉化平台，逐步將其建設成高校科技成果轉化和創新創業人才培養「雙中心」。他又指出，澳門會發展科技研發產業園，吸納國際科研企業進入澳門及橫琴，並會提供多元支援。

他進一步指出，澳門政府會研究成立政府控股的公司或基金，助力企業、商品、資本“走出去、引進來”，帶動資本投資和貿易往來。

過往澳門多屆特首均提出與葡（葡萄牙）語系國家交流，岑浩輝指出，會促進與葡語系國家互利合作，發展綠色環保、跨境電商平台合作。同時會與葡語系國家發展技術轉移、科技合作，並且深化到和橫琴及大灣區科企合作，推動澳門成為葡語系國家產品進入大灣區的首發地。他更在最新的施政報告內首次提到將西（西班牙）語系國家交流，交流領域涵蓋金融、文化、旅遊及電商。

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