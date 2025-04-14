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中銀首季手機開戶數目按季增八成 推青少年手機開戶服務 

中銀香港（2388）個金產品副總經理張穎思表示，宣布今年首季手機銀行開戶量按季上升逾八成。她續指，有見客戶對手機開戶需求持續增加，中銀延伸手機開戶服務到11歲至17歲的青少年，她表示只要其父母或監護人為中銀香港現有客戶，由即日起可透過「中銀香港手機銀行」開立帳戶，擁有屬於自己的銀行戶口及提款卡。 

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，根據中銀家庭理財品牌FamilyMAX「家庭財富管理」客戶調查，截至今年首季，中銀17歲或以下客戶的開戶數目按季升近六成，另75%的受訪家長認為子女開立銀行賬戶，有助培養儲蓄習慣及學習理財。

中銀表示，申請人只需下載「中銀香港手機銀行」流動應用程式，並預備其香港永久性居民身份證、父母或監護人的身份證及關係證明文件，然後按指示填寫資料及進行身份驗證即可；11至15歲客戶在提交開戶申請後，待家長或監護人登入其手機銀行進行確認，便可完成開戶。 

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