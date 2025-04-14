中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，根據中銀家庭理財品牌FamilyMAX「家庭財富管理」客戶調查，截至今年首季，中銀17歲或以下客戶的開戶數目按季升近六成，另75%的受訪家長認為子女開立銀行賬戶，有助培養儲蓄習慣及學習理財。

中銀表示，申請人只需下載「中銀香港手機銀行」流動應用程式，並預備其香港永久性居民身份證、父母或監護人的身份證及關係證明文件，然後按指示填寫資料及進行身份驗證即可；11至15歲客戶在提交開戶申請後，待家長或監護人登入其手機銀行進行確認，便可完成開戶。

其他報道

映恩生物於三大暗盤均暫至少升七成

岑浩輝：財政收入未如預期預算案或作調整 年底完成數字澳門元核心系統

全日沽空金額減3% 阿里沽空減11%

澳門特首岑浩輝首份施政報告：續向合資格永久居民派1萬元 推育兒津貼

恒指收市升502點 5日累升1589點 北水流入減50%

永明：美債市場未見明顯轉變 股市佔其配置比例小

泡泡瑪特王寧：啟動全球組織架構全面升級 歐美等設區域總部

瑞穗：人行容忍人民幣進一步貶值

高盛上調金價預測至4000美元

銀河證券料2025財年一手成交量錄正增長 地產股首選新地、嘉里及領展

滬深三大指數連升五個交易日 滬指升0.76%

關稅戰｜據報中國下令官員進入「戰時態勢」 取消休假兼24小時On Call

花旗下調美股、新興市場評級

小米旗下公司債註冊發行已獲上交所受理 集資不超過200億人民幣

長和港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口

泡泡瑪特據報在多區設置區域總部 文德一兼任聯席COO

商務部等六部門啟動「購在中國」系列活動

【有片：埋身擊】日經反彈後回落 需時確認是否見底

轉數快4月20日暫停服務進行系統提升

半日沽空金額增17% 南方恒生科技沽空增89%

中國建築興業首季收入升3% 張海鵬卸任主席王曉光接任

恒指半日升504點 科指升2.6% 港交所升7% 小鵬升6%