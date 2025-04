虛擬保險公司 OneDegreee 宣布與 Sanrio 人氣角色 Hello Kitty 進行大型聯乘; 包括首度聯乘 Hello Kitty 舉辦的 OneDegree X Hello Kitty 五周年生日慶典、讓寵物主人同寵物見證一生承諾的「愛足一世見證會」、現場打卡儲 e 印花換領獨家 OneDegree X Hello Kitty 禮品,以及在五周年 生日慶典多款期間限定發售的 OneDegree X Hello Kitty 精品。