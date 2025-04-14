虛擬保險公司 OneDegreee 宣布與 Sanrio 人氣角色 Hello Kitty 進行大型聯乘； 包括首度聯乘 Hello Kitty 舉辦的 OneDegree X Hello Kitty 五周年生日慶典、讓寵物主人同寵物見證一生承諾的「愛足一世見證會」、現場打卡儲 e 印花換領獨家 OneDegree X Hello Kitty 禮品，以及在五周年 生日慶典多款期間限定發售的 OneDegree X Hello Kitty 精品。
2025 年 5 月 8 日至 11 日期間，啟德 AIRSIDE 將化身五周年生日慶典現場。現場分成四個部份，讓寵物主人經歷陪伴寵物一生的旅程。主人及寵物更可在生日慶典的大舞台舉行的「愛足一世見證會」，許下照顧一生一世的承諾，並打下雙方「手印」的證書為證。而5 月 10 日 Hello Kitty 更會親臨現場作為見證人，為寵主毛孩進行見證議式。
OneDegree 全新應用程式「陪胖日記」已經正式於 App Store 上架。即日起至 2025 年 5 月 7 日期間， 下載應用程式即可參與 e 印花賞有獎活動，用戶只需前往 AIRSIDE 五間指定寵物友善商店打卡，拍照 後上傳至 Facebook 或 Instagram，並標記@onedegree.hk 及相關商戶，便可收集 e 印花。集齊三個或以 上 e 印花，便可於 5 月 8 日至 11 日期間，在現場換領期間限定禮品。
OneDegree 副行政總裁周美華表示，OneDegree 公布成為全港首間錄得盈利的虛擬保險公司，未來將加大發展寵物社區業務，期望可帶領公司錄得全年盈利。
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