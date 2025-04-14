他說，國務院日前已批覆同意授權澳門特區制訂民用航空相關法律，規定民用航空活動及開放民用航空經營權的管理制度。特區政府將加快推進《民航活動法》立法的相關工作，有序開放基地航空公司市場准入，吸引更多有實力的航空公司落戶澳門。在橫琴合作區建設前置貨站，進行貨物的安檢及打板等工序，有效緩解澳門國際機場貨運站空間不足及物流倉成本高的問題。

當地亦正積極謀劃打造澳門國際綜合旅遊文化區，冀加快推動澳門經濟適度多元、可持續和高質量發展提供必要和重要的物質載體和發展空間。該文化區在在佈局上，將包含多項標誌性文化綜合設施，在功能上集文化、旅遊與商業等為一體，主要由澳門國博文化館、澳門國際表演藝術中心、國際當代美術館等場館組成。

其他報道

OneDegree聯乘Hello Kitty 下月8日起 AIRSIDE舉辦人寵嘉年華

中銀首季手機開戶數目按季增八成 推青少年手機開戶服務

澳門擬聯同中港共建單一自貿區 首提和西語系國家合作

映恩生物於三大暗盤均暫至少升七成

岑浩輝：財政收入未如預期預算案或作調整 年底完成數字澳門元核心系統

全日沽空金額減3% 阿里沽空減11%

澳門特首岑浩輝首份施政報告：續向合資格永久居民派1萬元 推育兒津貼

恒指收市升502點 5日累升1589點 北水流入減50%

永明：美債市場未見明顯轉變 股市佔其配置比例小

泡泡瑪特王寧：啟動全球組織架構全面升級 歐美等設區域總部

瑞穗：人行容忍人民幣進一步貶值

高盛上調金價預測至4000美元

銀河證券料2025財年一手成交量錄正增長 地產股首選新地、嘉里及領展

滬深三大指數連升五個交易日 滬指升0.76%

關稅戰｜據報中國下令官員進入「戰時態勢」 取消休假兼24小時On Call

花旗下調美股、新興市場評級

小米旗下公司債註冊發行已獲上交所受理 集資不超過200億人民幣

長和港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口

泡泡瑪特據報在多區設置區域總部 文德一兼任聯席COO

商務部等六部門啟動「購在中國」系列活動

【有片：埋身擊】日經反彈後回落 需時確認是否見底

轉數快4月20日暫停服務進行系統提升