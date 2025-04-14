澳門特首岑浩輝在施政報告內提到，擬強化澳門國際機場航空港角色，進一步完善現有設施，加強澳琴在航空物流領域的聯動發展。有序推進機場的擴建工程，擴建客運停機坪，增加遠機位，改擴建滑行道系統，加設快速滑行道，以及興建相關的附屬設施，進一步提升機場處理和服務能力。
他說，國務院日前已批覆同意授權澳門特區制訂民用航空相關法律，規定民用航空活動及開放民用航空經營權的管理制度。特區政府將加快推進《民航活動法》立法的相關工作，有序開放基地航空公司市場准入，吸引更多有實力的航空公司落戶澳門。在橫琴合作區建設前置貨站，進行貨物的安檢及打板等工序，有效緩解澳門國際機場貨運站空間不足及物流倉成本高的問題。
當地亦正積極謀劃打造澳門國際綜合旅遊文化區，冀加快推動澳門經濟適度多元、可持續和高質量發展提供必要和重要的物質載體和發展空間。該文化區在在佈局上，將包含多項標誌性文化綜合設施，在功能上集文化、旅遊與商業等為一體，主要由澳門國博文化館、澳門國際表演藝術中心、國際當代美術館等場館組成。
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