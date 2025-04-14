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中國汽車行業併購交易金額去年跌32%至1681億元人幣

羅兵咸永道發布報告表示，去年中國汽車行業併購交易金額近1681億元（人民幣，下同），交易數量為528宗，相較2023年，交易金額和數量分別跌32%和4%。

報告指出，在交易量級及輪次分佈方面，去年汽車行業投資併購活動呈現出巨型、大型、中型交易熱度向小型交易流動的趨勢。小型交易活躍度走高，交易數量形成金字塔結構，反映小型交易憑藉基數低、轉型快等特點，在當前市場環境下更具吸引力。同時，戰略投資或收購的交易數量相較上年大幅增長，主要得益於大型車企和部分追求長期回報的財務投資人對於新能源、智能網聯等市場的持續看好。

在交易地區分布方面， 去年汽車行業併購活動仍以境內交易為主導，金額佔比超92%，交易宗數佔比為93%。受全球經濟形勢不確定性影響，外資投資國內市場的熱情有所減緩。國內交易方面，長三角地區和粵港澳地區依然是中國汽車併購交易的熱點區域。

從上市情况來看，去年中國汽車行業新增34家上市企業，按年有所增長。自動駕駛及智能座艙等智能化汽車部件、新能源三電系統和充電模組及系統部件等領域仍為市場關注焦點。從上市板塊來看，港交所憑藉其國際化優勢吸引了12家相關企業成功上市，成為主要上市地；深交所則以8家上市企業數量位居次席。

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