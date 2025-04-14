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正力新能：內地客戶為主 不受美國關稅影響

內地鋰離子電池製造商正力新能（3677）首日掛牌，由「玻璃大王」曹德旺胞妹曹芳擔任董事長兼執行董事。曹芳在記者會上表示，自己在福耀集團工作幾十年出來，有「基因傳承」，並表示自己「很感恩，因為任何事情都需要沈澱」。

在客戶結構上，正力新能與廣汽傳祺、一汽紅旗、零跑等車企合作密切，並憑藉與豐田的合資公司佔據中國HEV電池包70%市場份額。2024年3月，雙方合作的首款純電車型豐田bZ3X投產，400公裏續航版本由正力獨家供應。

常務副總經理唐佳表示，目前，搭載正力新能電池的上汽通用五菱車型已穩定出口印尼及印度市場，零跑T03車型也計劃通過電池配套進入歐洲市場，相關合作進展順利。針對美國加征關稅的影響，總經理兼執行董事陳繼程，公司鋰電池原材料供應鏈高度本土化，基本實現「國內自主供給」，暫未受到進口關稅調整的直接影響，成本端穩定性較強。對於直接出口的意向市場，公司表示，目前國內客戶佔大多數，正探索鈉離子電池對歐洲的出口機會，未來將根據市場需求動態調整策略。  

針對前五大客戶占比超80%的集中度問題，總經理兼執行董事陳繼程坦言，動力電池行業新客戶開發周期通常需一年。2024年，豐田將成為年度主力客戶之一。2025年，公司計劃引入另一家行業知名客戶並實現量產，以此持續優化客戶結構。他同時指出，動力電池行業頭部企業市占率已從四年前的高度集中逐步分散，公司憑藉技術投入與多元客戶組合有望提升市場份額。  

財務數據顯示，公司的營業收入從2021年的15億元快速增長至2024年的51.3億元，年營業收入的年復合增長率達51%。另外，在業績期內公司的毛利率持續提升，由2021年的2%快速提升至2024年的14.6%。首席財務官兼董事會秘書梁旺春指出，增長原因為，整個動力電池市場的需求發生結構性變化，公司重視「全場景多路徑的產品組合」。

針對本次IPO募資，管理層表示，80%將用於產能擴張，10%投入超級快充、全固態電池等前瞻技術研發，10%投入其他方面。公司強調，通過電芯標準化、電池包平臺化及化學體系差異化實現全產業鏈降本，目標進一步鞏固其在混動及插電市場的技術先發優勢。  

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