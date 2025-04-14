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孫東：政府正籌備成立香港人工智能研發院

創新科技及工業局局長孫東今日在世界互聯網大會亞太峰會上表示，香港在國家支持下邁向成為國際創新科技中心，政府積極投資創科，包括進一步強化本港研發能力，並籌備成立香港人工智能研發院，專注於支持上游研發工作，將研發成果轉化應用。

他指出，香港將持續推動亞太地區以至全球的合作與科技創新，又指InnoHK已與來自12個經濟體，超過30所世界知名大學及研究機構建立合作，匯聚逾2500名研究人員，設立30個研究實驗室，其中超過一半專注於人工智能（AI)和機械人技術。

孫東續稱，本港正把握AI+的發展潛力，加快新質生產力發展及推動新型工業化，包括設立100億元「新型工業加速計劃」，以支持為人工智能、機械人、生命科技、新能源及先進製造等領域的企業，在香港建立智能生產設施；亦設立100億元「創科產業引導基金」，引導市場資金投資指定策略性新興產業，並將推出「創科加速器先導計劃」，吸引專業初創企業服務機構來港。

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