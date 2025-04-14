他指出，香港將持續推動亞太地區以至全球的合作與科技創新，又指InnoHK已與來自12個經濟體，超過30所世界知名大學及研究機構建立合作，匯聚逾2500名研究人員，設立30個研究實驗室，其中超過一半專注於人工智能（AI)和機械人技術。

孫東續稱，本港正把握AI+的發展潛力，加快新質生產力發展及推動新型工業化，包括設立100億元「新型工業加速計劃」，以支持為人工智能、機械人、生命科技、新能源及先進製造等領域的企業，在香港建立智能生產設施；亦設立100億元「創科產業引導基金」，引導市場資金投資指定策略性新興產業，並將推出「創科加速器先導計劃」，吸引專業初創企業服務機構來港。

其他報道

映恩生物三暗盤均至少升八成 一手帳面最多賺8240元

正力新能：內地客戶為主 不受美國關稅影響

中國汽車行業併購交易金額去年跌32%至1681億元人幣

澳門擬強化國際航空港並建前置貨站 部署發展旅遊文化區

OneDegree聯乘Hello Kitty 下月8日起 AIRSIDE舉辦人寵嘉年華

中銀首季手機開戶數目按季增八成 推青少年手機開戶服務

澳門擬聯同中港共建單一自貿區 首提和西語系國家合作

映恩生物於三大暗盤均暫至少升七成

岑浩輝：財政收入未如預期預算案或作調整 年底完成數字澳門元核心系統

全日沽空金額減3% 阿里沽空減11%

澳門特首岑浩輝首份施政報告：續向合資格永久居民派1萬元 推育兒津貼

恒指收市升502點 5日累升1589點 北水流入減50%

永明：美債市場未見明顯轉變 股市佔其配置比例小

泡泡瑪特王寧：啟動全球組織架構全面升級 歐美等設區域總部

瑞穗：人行容忍人民幣進一步貶值

高盛上調金價預測至4000美元

銀河證券料2025財年一手成交量錄正增長 地產股首選新地、嘉里及領展

滬深三大指數連升五個交易日 滬指升0.76%

關稅戰｜據報中國下令官員進入「戰時態勢」 取消休假兼24小時On Call

花旗下調美股、新興市場評級

小米旗下公司債註冊發行已獲上交所受理 集資不超過200億人民幣

長和港口傳獲近10份競標 Aponte控制TiL全資擁有巴拿馬以外所有港口