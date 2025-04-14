至於衛星場處理的問題，他指出，會按法律規定處理，並呼籲博彩企業承擔責任，按法律、法規去做預案處理。政府會適時去將法律規定執行方面，明確下來。在施政報告內，他提到，確保博彩公司嚴格遵守博彩業的相關法律法規，提升行業的智能化管理水平，並依法做好「衛星場」過渡期即將結束的相關協調工作和預案措施。督促博彩公司有效開展非博彩投資，引導承批公司將更多資源投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，並建立健全非博彩投資項目的效益評估指標。他又提出，要積極開拓東北亞、東南亞、南亞及南美等國際客源市場。同時擬完善澳門國際機場的航線網絡，積極推動與澳門未有直航的國家、地區旅客經鄰近地區中轉來澳。另針對年輕客群進行重點推廣，舉辦國際性大型網紅盛典，打造澳門國際網紅都市形象。

資料顯示，現時銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）各有一間衛星場。澳門博彩（0880）則經營9間衛星場。