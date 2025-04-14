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岑浩輝：呼籲博企處理衛星場承擔責任

澳門特首岑浩輝今日傍晚在記者會上指，雖然博彩業收入首季已達其目標，但是在政府預算1150億元的收入，博彩稅收預算佔931億元，一旦達不成，會影響財政基礎。除剛性投資要繼續外，他稱，政府會按步就班去做投資，引導大企業、外間基金過來，一同做投資。現時在新建設中，政府會首先考慮推動綜合文化區及科技園區，但是會先進行設計概念及規劃。

至於衛星場處理的問題，他指出，會按法律規定處理，並呼籲博彩企業承擔責任，按法律、法規去做預案處理。政府會適時去將法律規定執行方面，明確下來。在施政報告內，他提到，確保博彩公司嚴格遵守博彩業的相關法律法規，提升行業的智能化管理水平，並依法做好「衛星場」過渡期即將結束的相關協調工作和預案措施。督促博彩公司有效開展非博彩投資，引導承批公司將更多資源投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，並建立健全非博彩投資項目的效益評估指標。他又提出，要積極開拓東北亞、東南亞、南亞及南美等國際客源市場。同時擬完善澳門國際機場的航線網絡，積極推動與澳門未有直航的國家、地區旅客經鄰近地區中轉來澳。另針對年輕客群進行重點推廣，舉辦國際性大型網紅盛典，打造澳門國際網紅都市形象。

資料顯示，現時銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）各有一間衛星場。澳門博彩（0880）則經營9間衛星場。

 