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美股連升兩日 道指升312點 金龍指數見1個月最大升幅

美債息回軟，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息差收窄，金龍指數見1個月最大升幅，美股連升兩日，見近一周高。美國啟動對晶片與藥品進口調查，為下一步關稅行動鋪路。特朗普暗示可能對進口汽車和零組件給予短暫關稅豁免，以便車企有更充裕時間在美國建立生產設施。美國短期通脹預期大幅升高，財長否認主權國家拋售美債，他強調，必要情况下財政部有包括回購在內的大量工具來應對。蘋果帶動美股反彈，投資者在午後轉向房地產、公用事業等防禦型板塊。

個股方面，蘋果股價上漲2.2%，早些時候特朗普稱他最近「幫了蒂姆·庫克和整個生意一個忙」。英偉達響應特朗普有關製造業回歸美國的號召，計劃未來四年在美生產至多5000億美元AI設備，合作方包括富士康、緯創資通等。

道瓊斯工業平均指數收漲312點，升幅0.78%，報40524點。標普500指數收漲42點，升幅0.8%，報5405點。納斯達克綜合指數收漲107點，或0.64%，報16831點。

高盛升1.93%，報503.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而聯合健康跌2.07%，報587.06元，拖累道指76點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.52元，升2.2%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報159.07元，升1.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報182.12元，跌1.48%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報531.48元，跌2.22%，英偉達(美：NVDA)收市報110.71元，跌0.19%，微軟(美：MSFT)收市報387.81元，跌0.16%，Tesla (美：TSLA)收市報252.35元，升0.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.69%，報499點。德國DAX指數收漲2.86%，報20954點；法國CAC 40指數漲2.37%，報7273點；英國富時100指數收漲2.14%，報8134點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.24%，報6726點。

美國2年期債息曾跌最多3.43%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為6.07%。低見3.8241厘，是4月11日3.7951厘後最低。收市報3.845厘，是4月8日後收市新低，當日報3.7256厘。收報3.845厘，跌2.9%。

美國10年期債息曾跌最多2.92%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為3.13%。低見4.3583厘，是4月10日4.2562厘後最低。今日收市報4.3739厘，是4月9日後收市新低，當日報4.3315厘。收報4.3739厘，跌2.58%。

美2年期10年期債息差曾擴大至55.803基點，是4月11日65.521基點後最闊。收市報52.473基點，是4月10日後收市新高，當日報55.253基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至3.875基點，是4月10日倒掛9.838基點後最窄。收市報5.173基點，是4月9日後收市新低，當日倒掛1.137基點。

金龍指數曾升最多5.98%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見6905.11點，是4月7日6934.52點後最高。收市報6726.47點，是4月4日後收市新高，當日報6880.48點。收報6726.47點，升3.23%。連升2日，累計升321.26點，對上一次連升2日是3月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

道指曾升最多1.41%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見40778.29點，是4月9日40778.7點後最高。今日收市報40524.79點，是4月9日後收市新高，當日報40608.45點。收報40524.79點，升0.78%。連升2日，累計升931.13點，對上一次連升2日是3月24日。第1日陰燭。

標指曾升最多1.79%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見5459.46點，是4月9日5481.34點後最高。收市報5405.97點，是4月9日後收市新高，當日報5456.9點。收報5405.97點，升0.79%。連升2日，累計升137.92點，對上一次連升2日是4月1日。第1日陰燭。

納指曾升最多2.46%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為12.67%。高見17136.55點，是4月9日17202.94點後最高。收市報16831.48點，是4月9日後收市新高，當日報17124.97點。收報16831.48點，升0.64%。連升2日，累計升444.17點，對上一次連升2日是4月2日。第1日陰燭。

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