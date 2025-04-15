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港股ADR升119點 夜期高水168點 美期跌亞股升 映恩生物上市

美股向上，港股ADR升119點或0.56%，報21537點，即月恒指夜期升169點，報21585點，夜期高水168點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.87%，折合報458.06元；阿里巴巴（9988）升5.79%，折合報110.51元；美團（3690）升0%，折合報145.06元；匯控（0005）升2.3%，折合報79.18元；建行（0939）升1.3%，折合報6.61元。

道期現跌0.299%；標期現跌0.11%；納期現跌0.13%。日本東證指數現升1.22%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚跌17.75%或6.67點，報30.89點。

紐油現升0.45%或0.28美元，報61.81美元；布油現升0.41%或0.27美元，報65.15美元；金價現升0.06%或2.03美元，報3212.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.35%或32.5美元，報9187美元。比特幣現跌0.04%或41.85美元，報84806.2美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.3759厘。

今日焦點股份可留意：

映恩生物（9606）上市，定價94.6元。

兩公司最快今日公布業績，包括中國前沿科技集團（1661）、通天酒業（0389）

潤地（1109）3月實現合同銷售261億人幣，按年減少13.3%。

山東黃金（1787）發盈喜料盈利最多大增逾六成。

恒鼎實業（1393）上季原煤產量增77%，精煤升88%。

宏信建發（9930）首季海外業務營收比例逾15%。

正力新能（3677）：內地客戶為主，不受美國關稅影響。

中銀（2388）首季手機開戶數目按季增八成，推青少年手機開戶服務。

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