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恒指高開186點 科指升0.85% 映恩生物上市升91%

恒指今早高開186點或0.87%，報21603點，大市成交金額41億元；國指今早高開65點或0.83%，報8031點。恒生科技指數開市報5057點，升0.85%。上升股份比例為10.71%，下跌為3.31%，無升跌為85.96%。

藍籌44隻升，14隻下跌，25隻無升跌。比亞迪（1211）升4.52%，報393元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌1.32%，報13.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報111.8元，升3.33%；跌幅最大的是中芯國際（0981）開市報47元，跌1.05%。

恒指續高於10天線(21409.7點)，20天線(22618.83點)跌穿50天線(22743.82點)。科指續高於10天線(4959.33點)，10天線跌穿100天線(4965.35點)。

映恩生物（9606）上市，定價94.6元。開市報181元，升91.33%。

潤地（1109）3月實現合同銷售261億人幣，按年減少13.3%。開市報26.55元，無升跌。

山東黃金（1787）發盈喜料盈利最多大增逾六成。開市報22元，跌1.35%。

恒鼎實業（1393）上季原煤產量增77%，精煤升88%。無成交，報0.052元。

宏信建發（9930）首季海外業務營收比例逾15%。無成交，報1.01元。

正力新能（3677）：內地客戶為主，不受美國關稅影響。開市報8.39元，無升跌。

中銀（2388）首季手機開戶數目按季增八成，推青少年手機開戶服務。開市報29.8元，升0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見77.6元，開市報77.6元，升2.11%；康方生物（9926）創上市新高，見90.1元，開市報90.1元，升3.62%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見27.15元，開市報27.15元，升2.45%；映恩生物（9606）開市報181元，升91.33%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.45元，開市報1.45元，升1.4%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.73元，開市報1.73元，升1.17%。

異動股

上升異動股，包括，映恩生物（9606）創上市新高，見181元，開市報181元，升91.33%；榮智控股（6080）開市報0.155元，升14.81%；諾科達科技（0519）開市報0.132元，升14.78%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報1.72元，升14.67%；寰宇娛樂文化（1046）開市報0.56元，升7.69%；連成科技集團（8635）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升7.14%；方舟健客（6086）開市報3.58元，升6.87%；合景悠活（3913）開市報0.315元，升6.78%；獅騰控股（2562）開市報17.2元，升6.7%。

下跌異動股，包括，中國資源交通（0269）開市報0.011元，跌8.33%；佳兆業美好（2168）開市報1.59元，跌7.56%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）開市報303元，跌5.61%；樂氏國際控股（1529）開市報0.176元，跌5.38%；華南城（1668）開市報0.12元，跌4.76%；花樣年（1777）開市報0.064元，跌4.48%；嬴集團（0397）開市報0.068元，跌4.23%。

 

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