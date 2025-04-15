恒指今早高開186點或0.87%，報21603點，大市成交金額41億元；國指今早高開65點或0.83%，報8031點。恒生科技指數開市報5057點，升0.85%。上升股份比例為10.71%，下跌為3.31%，無升跌為85.96%。