加藤勝信表示，「我們將首先穩步實施上一財年的額外預算和本年度的初步預算」。

加藤勝信的此番言論正值日本超長期國債息飈升，部分原因是市場猜測日本政府可能會轉向額外的財政支出。共同社上周報道稱，石破茂最早將在本周要求追加預算，以應對美國總統特朗普的關稅和不斷上漲的價格。市場參與者擔心，補充預算可能會進一步加劇日本本已沉重的債務負擔。

周一，日本20年期國債息躍升7個基點至2.435%，創2004年以來最高；日本30年期國債息飈升12個基點至2.845%。在此之前，由於市場不確定日本央行是否會進一步加息，且擔憂美國的貿易行動可能會阻礙經濟增長，日本國債在過去兩周經歷了大幅波動。

加藤勝信表示，「金融市場在多方面變得不穩定，美國近來的關稅措施是原因之一，因此我們需要密切關注形勢」。

每美元兌日圓曾升值最多0.37%，是4月14日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.54%。升值至143.59日圓，是4月14日144.31日圓後最強。現報143.41日圓，升0.24%。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.37%，是4月14日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.54%。貶值至5.4025，是4月14日5.3742後最弱。現報5.4096，跌0.24%。

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