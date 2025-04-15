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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌3.84點子至3.6128%，是4月11日後最低，當日報3.52917%。對上一次終止3連升是4月9日，當日拆息報3.5%。

港元現報7.7587元貶值27點子，曾貶值最多32點子，報7.7592元，是4月11日7.7593元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.7551元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.87點子至3.04167%，是4月3日後最低；1星期HIBOR跌9.27點子至3.27369%，是4月3日後最低；2星期HIBOR跌6.19點子至3.4%，是4月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.67點子至3.85768%，是4月11日後最低；6個月期HIBOR升0.38點子至3.9%，是4月2日後最高；12個月期HIBOR跌0.95點子至4%，是4月11日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減8.06億元，至總數19775.5億元，是4月10日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減11.2億元，至總數6070.75億元，是4月10日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.83億元，較再上一日減6.93億元，總結餘是4月10日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.14億元，至總數13124.79億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增8.37億元，至總數12025.26億元，是4月9日後最高。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金6.93億元。

美匯美息

美元指數現報99.708升值0.068點或0.07%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32186%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7927%，連續2日收窄，利差是2025年4月08日後最窄，當日差距為-0.78%。

對上一次連續2日收窄，是2025年4月07日，當日利差報-0.8453%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升5.7點子至1.701%，是4月9日後最高；1星期Shibor升3點子至1.695%，是4月9日後最高；2星期Shibor升2點子至1.75%，是4月11日後最高；1個月期Shibor跌0.6點子至1.776%，是2月19日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.3點子至1.785%，是2月19日後最低；6個月期Shibor跌0.3點子至1.785%，是2月19日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.785%，是2月17日後最低。

 

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