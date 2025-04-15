文章日期：2025年4月15日 11:24
彭博社引述消息報道，融創中國（1918）正與一些主要債權人討論，計劃將所有離岸債券轉為股本。債權人可以選擇的選項包括不同轉換期的強制性可轉換債券，最終將轉換為股票。如果得以完成，這將是中國大型開發商首次將其所有美元債券轉換為股票。
報道引述消息指，新的債務重組條款將很快公布。融創中國一位代表對此不予評論。
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