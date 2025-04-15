FTC的律師在開庭陳述中引述美國長期以來倡導維護競爭市場的傳統，其牽頭的審判律師Daniel Matheson指責Meta違反了這一原則。「在過去100多年，美國的公共政策始終堅持，企業若想成功，就必須通過競爭實現」，「我們今天出現在這裡，是因為Meta違背了這一契約」。

該案的審理預計將耗時兩個月左右，Meta行政總裁朱克伯格以及前高管Sheryl Sandberg最快本周就將出庭作證。Meta在庭審首日辯稱，自己正面臨來自多間服務商的激烈競爭，尤其是在社交媒體日益偏向娛樂化而非僅用於與朋友和家庭互動的當下，此外公司還為用戶帶來了明顯的好處。

FTC主席Andrew Ferguson表示，儘管需警惕過度監管，但「反壟斷法能夠幫助確保沒有一間私營領域的企業強大到足以以極其不利於全體美國人的方式影響我們的生活」。

案件的最終裁決將取決於「社交媒體」如何定義，以及Meta是否在該市場中佔據主導地位。

FTC計劃將重點放在人們與朋友和家人之間的通信方式上，即其所謂的「個人社交網絡服務」市場，認為該市場主要由人們與緊密聯繫對象之間的信息與媒體分享構成。

FTC指控Meta收購Instagram和WhatsApp屬於「扼殺式收購」，旨在阻止這兩間公司與其展開競爭。為了證明Meta構成壟斷，FTC將主張Meta的應用質量已出現下滑，最明顯表現為廣告增加、隱私保護減弱。

FTC的Matheson表示，在2010年，「Meta面臨競爭環境的重大轉變」。他指的是移動市場的快速崛起。「他們決定，競爭太困難，不如收購對手來得容易」。

Matheson指出，Meta之所以收購WhatsApp，部分原因是為了阻止當時也在考慮提出收購的谷歌出價收購這間公司。此外，Meta還曾在2013年計劃以60億美元收購Snap Inc.，但被後者拒絕。這一報價此前從未公開，當時媒體報道的出價僅為上述數字的一半。Snap代表沒有立即回覆置評請求。

Matheson在開場陳述中表示，FTC將提交包括朱克伯格在內的Meta高管內部郵件作為「鐵證」，其中一封2012年的郵件中，朱克伯格稱收購Instagram是為了「中和一個競爭對手」。

Meta強烈反駁FTC的指控，稱自己正與多家平台激烈競爭，包括字節跳動旗下的TikTok、Snap的Snapchat、谷歌的YouTube、蘋果的iMessage以及馬斯克的X平台。Meta律師Mark Hansen在開庭陳述中表示，「FTC的整個案件與事實和法律相悖」。他指出，在FTC的開場陳述中，Matheson只提到了TikTok一次。

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