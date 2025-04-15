期內，美國佔LVMH本季銷售額24%，下滑3%，未達預期的小幅增長。包括中國在內的地區表現更差，銷售額下滑11%，是預期的兩倍多。只有歐洲有增長。

除了鐘錶和珠寶的銷售額持平外，其他產品的銷售額都下降。葡萄酒和烈酒的跌幅最大，達到 9%。前首席財務官 Jean-Jacques Guiony 於二月轉任監督這個掙扎中的部門，該部門受到中國對其軒尼詩干邑徵收關稅的影響。Cabanis 也承認，美國最近的關稅變動可能進一步拖累當地的干邑需求。

Cecile Cabanis 在業績公布後的電話會議上表示，關稅緩衝令集團處於「未知領域」，LVMH將考慮提價，以協助抵消關稅的影響，也有調整行銷成本的空間。她表示，LVMH可能會擴大Louis Vuitton與Tiffany在美國的產能，但不打算徹底改變在美國的生產。

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