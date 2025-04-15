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恒指半日升40點 科指跌0.9% 曾跌穿10天線 安踏升3% 小鵬跌3%

特朗普暗示可能對進口汽車和零組件給予短暫關稅豁免，但同時亦對半導體和藥品啟動進口調查，美期向下，亞股普遍上升，不過，美國貿易代表格里爾稱中美未到時候會談，且「中國是唯一一個真正實施了反制措施並走向這條道路的國家」，A股下跌，恒指國指反覆上升，連升6日，但科指則下跌。

恒指今早高開186點，高位升186點，低位跌68點，高低波幅254點。上升股份比例為22.1%，下跌為30.51%，無升跌為47.37%。

恒指半日升40點或0.19%，報21457點，大市成交金額1087億元；國指升8點或0.11%，報7974點。恒生科技指數收報4969點，跌0.91%。

藍籌股成交金額433.69億元，佔大市成交39.89%；科指成份股成交金額284.59億元，佔大市成交26.18%；國指成份股成交金額384.24億元，佔大市成交35.34%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少46.06%，至110.04億元，佔大市成交10.11%。牛熊證成交金額44.08億元，減少59.21%；窩輪成交金額65.96億元，減少31.26%。

藍籌35隻升，45隻下跌，3隻無升跌。安踏（2020）升3.04%，收報88.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.57%，收報27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報70.35元，升1.81%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報78.25元，跌3.51%。

恒指曾跌穿10天線(21395.11點)，20天線(22611.53點)跌穿50天線(22740.9點)。科指10天線(4950.5點)跌穿100天線(4964.46點)，科指曾跌穿10天線及100天線。

北水南下合計淨流入34.09億元，較上日減少41.02%，連續第3日流入，累計流入208.83億元，對上一次連續3日淨流入是2025年3月25日。北水本月累計流入1518.13億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）444.9億元，較上日減60.52%，佔香港市場成交額由上日的22.23%減至20.44%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見21603.52點，是4月3日22998.3點後最高。連升6日，累計升1629.31點，對上一次連升6日是1月21日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.62%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為5.96%。低見4933.72點，是4月11日4746.34點後最低。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

國指曾升最多0.82%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見8031.4點，是4月3日8471.26點後最高。連升6日，累計升711.95點，對上一次連升6日是1月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

融創中國（1918）擬將所有境外債券轉為股票。收報1.47元，跌3.29%。

特朗普擬對進口汽車和零件 給予臨時關稅豁免。汽車股

吉利（0175）收報16.52元，跌0.12%。

比亞迪（1211）收報374元，跌0.53%。

理想（2015）收報90.35元，跌2.64%。

蔚來（9866）收報27.95元，升0.36%。

零跑（9863）收報47.4元，升0.11%。

小鵬（9868）自研晶片據報本季量產 搭載全新車型。收報78.25元，跌3.51%。

中國儒意（0136）股價曾插逾11% 擬發23.4億換股債。收報2.11元，跌8.66%。

美團（3690）：未來三年將向餐飲行業整體投入1000億元。收報146.3元，升0.27%。

美國商務部啟動對晶片與藥品進口調查。

晶片股

中芯國際（0981）收報46元，跌3.16%。

華虹半導體（1347）收報35.35元，跌1.67%。

ASMPT（0522）收報50.5元，跌0.98%。

藥明系

藥明生物（2269）收報21.1元，跌0.47%。

藥明康德（2359）收報52.15元，跌1.51%。

藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.51元，跌0.66%。

藥明合聯（2268）收報33.95元，跌3.96%。

藥明康德（2359）收報52.15元，跌1.51%。

映恩生物（9606）上市，定價94.6元。創上市新高，見222元，收報214.8元，升127.06%。

潤地（1109）3月實現合同銷售261億人幣，按年減少13.3%。收報26.45元，跌0.38%。

山東黃金（1787）發盈喜料盈利最多大增逾六成。創52周高，見23.2元，收報22.95元，升2.91%。

恒鼎實業（1393）上季原煤產量增77%，精煤升88%。收報0.05元，跌3.85%。

宏信建發（9930）首季海外業務營收比例逾15%。收報1.01元，無升跌。

正力新能（3677）：內地客戶為主，不受美國關稅影響。創上市新高，見9.21元，收報9.13元，升8.82%。

中銀（2388）首季手機開戶數目按季增八成，推青少年手機開戶服務。收報30元，升1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.74元，收報11.74元，升2.8%；龍資源（1712）創上市新高，見2.76元，收報2.43元，升5.65%；JBB BUILDERS（1903）創上市新高，見1.33元，收報1.22元，升4.27%；巨子生物（2367）創上市新高，見80.8元，收報77.15元，升1.51%；集海資源（2489）創上市新高，見1.38元，收報1.19元，跌8.46%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見7.45元，收報7.16元，升57.71%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見20元，收報19.36元，升5.79%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見4.99元，收報4.9元，升3.81%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見346元，收報312.8元，跌2.55%；康方生物（9926）創上市新高，見90.95元，收報88.25元，升1.5%；衛龍美味（9985）創上市新高，見17.68元，收報17元，升4.68%；健康之路（2587）創上市新高，見33.25元，收報31.65元，升1.77%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見28.6元，收報25.95元，跌2.08%；正力新能（3677）創上市新高，見9.21元，收報9.13元，升8.82%；映恩生物（9606）創上市新高，見222元，收報214.8元，升127.06%；康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報13.98元，升2.79%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.14元，收報4.13元，升1.72%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.76元，收報9.7元，升0.52%；康師傅控股（0322）創52周高，見14.24元，收報13.98元，升2.79%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.47元，收報1.39元，跌2.8%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.72元，收報0.71元，無升跌；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.06元，收報11元，升7.42%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8.19元，收報8.09元，升1.76%；貝森金融（0888）創52周高，見0.105元，收報0.071元，跌7.79%；國際資源（1051）創52周高，見5.33元，收報5.31元，升4.94%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報13.98元，升2.79%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括世紀城市國際（0355）低見0.058元，收報0.058元，跌4.92%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.495元，收報0.52元，跌3.7%；中國天弓控股（0428）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；聯洋智能控股（1561）低見0.062元，收報0.062元，跌10.14%；安樂工程（1977）低見0.74元，收報0.74元，跌6.33%；智欣集團控股（2187）低見0.39元，收報0.39元，跌7.14%；寶發控股（8532）低見0.023元，收報0.023元，跌11.54%；賽目科技（2571）低見12.46元，收報12.8元，升1.11%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.17元，收報0.17元，跌0.58%；REGAL INT'L（0078）低見0.69元，收報0.69元，跌9.21%；順豪控股（0253）低見0.52元，收報0.52元，跌8.77%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌7.69%；天大藥業（0455）低見0.13元，收報0.136元，無升跌；天業節水（0840）低見0.126元，收報0.126元，跌3.82%；富士高實業（0927）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；德林控股（1709）低見3.43元，收報3.52元，升0.57%；昇柏控股（2340）低見0.141元，收報0.142元，跌11.8%。

異動股

上升異動股，包括，映恩生物（9606）創上市新高，見222元，收報214.8元，升127.06%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見7.45元，收報7.16元，升57.71%；國際商業結算（0147）收報0.074元，升42.31%；中國智能科技（0464）收報0.365元，升35.19%；福田股份（8196）收報0.4元，升31.15%；博駿教育（1758）收報0.19元，升27.52%；高維科技（2086）收報0.47元，升27.03%；恆富控股（0643）收報0.29元，升26.09%；巨匠建設（1459）收報0.465元，升25.68%；濠亮環球（8118）收報0.084元，升25.37%；方舟健客（6086）收報4.18元，升24.78%。

下跌異動股，包括，廣聯科技控股（2531）收報7.21元，跌27.17%；象興國際（1732）收報0.1元，跌19.35%；恆新豐控股（1920）收報0.46元，跌19.3%；華津國際控股（2738）收報0.275元，跌19.12%；大洋集團（1991）收報0.064元，跌16.88%；優矩控股（1948）收報1元，跌16.67%；皇庭智家（1575）平上市低位0.042元，收報0.042元，跌16%；揚科集團（1460）收報0.192元，跌15.79%；中國恒天立信國際（0641）收報0.3元，跌15.49%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.085元，跌15%；交大慧谷（8205）收報0.24元，跌14.29%。

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