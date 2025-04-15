報道引述消息指，該命令是在中國上周末宣布對美國商品徵收 125% 的報復性關稅之後發布。關稅使美國製造的飛機和零件的成本增加一倍以上，這使得中國航空公司無法接受波音飛機。

報道引述消息指，中國政府還在考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

報道引述 Aviation Flights Group數據，約有10架波音 737 Max 飛機準備加入中國航空公司機隊，其中南航（1055）、國航（0753）和廈門航空各兩架。網站資料亦顯示，其中一些飛機停在波音位於西雅圖的工廠基地附近，而另一些則停在中國東部舟山的一個整理中心。

報道引述消息指，其中可能有部分飛機已經在「對等關稅」宣布前就完成了交割和支付。這些飛機可能會按照個案處理，允許進入中國。

報道指，中國民航局沒有回覆查詢。波音公司拒絕發表評論。中國南方航空、中國國際航空和廈門航空的代表也沒有回應置評請求。

報道指，雖然空中巴士是更重要的供應商，中國航空公司也指望國產的中國商飛 C919 來補充其窄體飛機的需求，但航空公司的機隊中仍有數百架波音飛機需要維護、維修和更換。

波音公司庫存仍有大量原本打算供應中國航空公司的成品飛機。這間美國飛機製造商警告稱，不斷升級的貿易爭端也可能損害受到疫情嚴重打擊、最近才出現恢復正常跡象的供應鏈。

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