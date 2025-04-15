大市成交減少26% ，跌至1850億元，見逾兩個月低，同時終止連續12日高於2000億元。北水交易成交額亦降28%，降810.95億元，是1月27日後新低，當日報625.25億元。北水交易成交額佔香港市場成交額比率降至21%，近一周低，不過淨流入72.03億元，較上日增加24.61%。

恒指今早高開186點，高位升186點，低位跌119點，高低波幅306點。上升股份比例為29%，下跌為35.64%，無升跌為35.34%。

恒指收市升48點或0.23%，報21466點，大市成交金額1850億元，較上日減少26.96%，是2月6日1784.47億元成交後最少；國指升17點或0.21%，報7982點。恒生科技指數收報4981點，跌0.67%。

藍籌股成交金額850.74億元，佔大市成交45.98%；科指成份股成交金額541.82億元，佔大市成交29.28%；國指成份股成交金額745.37億元，佔大市成交40.29%。

24隻雙櫃台股，總成交0.88億元人民幣，相當於約0.94億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少38.29%，至125.9億元，佔大市成交6.8%。牛熊證成交金額50.27億元，減少53.48%；窩輪成交金額75.63億元，減少21.18%。

藍籌38隻升，39隻下跌，6隻無升跌。新東方（9901）升3.66%，收報35.4元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.53%，收報45.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報70.8元，升2.46%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報45.35元，跌4.53%。

恒指曾跌穿10天線(21395.98點)，20天線(22611.96點)跌穿50天線(22741.07點)。科指10天線(4951.71點)跌穿100天線(4964.58點)，科指跌穿10天線及100天線。

北水南下合計淨流入72.03億元，較上日增加24.61%，淨流入金額是4月11日116.93億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入246.76億元，對上一次連續3日淨流入是3月25日。北水本月累計流入1556.06億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）810.95億元，較上日減28.04%，佔香港市場成交額由上日的22.23%減至21.91%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見21603.52點，是4月3日22998.3點後最高。收市報21466.27點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升6日，累計升1637.97點，對上一次連升6日是1月21日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.97%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為5.96%。低見4916.57點，是4月11日4746.34點後最低。收市報4981.6點，是4月11日後收市新低，當日報4900.43點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

國指曾升最多0.82%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見8031.4點，是4月3日8471.26點後最高。收市報7982.88點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升6日，累計升720.16點，對上一次連升6日是1月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

個股表現

融創中國（1918）擬將所有境外債券轉為股票。收報1.42元，跌6.58%。

特朗普擬對進口汽車和零件 給予臨時關稅豁免。汽車股

吉利（0175）收報16.36元，跌1.09%。

比亞迪（1211）收報375.4元，跌0.16%。

理想（2015）收報90.35元，跌2.64%。

蔚來（9866）收報27.95元，升0.36%。

零跑（9863）收報47.65元，升0.63%。

小鵬（9868）自研晶片據報本季量產 搭載全新車型。收報78.8元，跌2.84%。

中國儒意（0136）股價曾插逾11% 擬發23.4億換股債。收報2.08元，跌9.96%。

美團（3690）：未來三年將向餐飲行業整體投入1000億元。收報146.8元，升0.62%。

美國商務部啟動對晶片與藥品進口調查。

晶片股

中芯國際（0981）收報45.35元，跌4.53%。

華虹半導體（1347）收報34.8元，跌3.2%。

ASMPT（0522）收報50元，跌1.96%。

藥明系

藥明生物（2269）收報21.2元，無升跌。

藥明康德（2359）收報52.1元，跌1.61%。

藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.52元，無升跌。

藥明合聯（2268）收報33.6元，跌4.95%。

藥明康德（2359）收報52.1元，跌1.61%。

映恩生物（9606）上市，定價94.6元。創上市新高，見222元，收報205元，升116.7%。

潤地（1109）3月實現合同銷售261億人幣，按年減少13.3%。收報26.3元，跌0.94%。

山東黃金（1787）發盈喜料盈利最多大增逾六成。創52周高，見23.2元，收報22.85元，升2.47%。

恒鼎實業（1393）上季原煤產量增77%，精煤升88%。收報0.051元，跌1.92%。

宏信建發（9930）首季海外業務營收比例逾15%。收報1元，跌0.99%。

正力新能（3677）：內地客戶為主，不受美國關稅影響。創上市新高，見9.21元，收報8.9元，升6.08%。

中銀（2388）首季手機開戶數目按季增八成，推青少年手機開戶服務。收報29.9元，升1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.74元，收報11.52元，升0.88%；龍資源（1712）創上市新高，見2.9元，收報2.9元，升26.09%；JBB BUILDERS（1903）創上市新高，見1.33元，收報1.15元，跌1.71%；巨子生物（2367）創上市新高，見80.8元，收報76.2元，升0.26%；集海資源（2489）創上市新高，見1.38元，收報1.18元，跌9.23%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見7.6元，收報7.25元，升59.69%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見20元，收報19.4元，升6.01%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見4.99元，收報4.81元，升1.91%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見346元，收報310.2元，跌3.36%；康方生物（9926）創上市新高，見90.95元，收報87.7元，升0.86%；衛龍美味（9985）創上市新高，見17.68元，收報16.06元，跌1.11%；健康之路（2587）創上市新高，見33.25元，收報32.05元，升3.05%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見28.6元，收報25.75元，跌2.83%；正力新能（3677）創上市新高，見9.21元，收報8.9元，升6.08%；映恩生物（9606）創上市新高，見222元，收報205元，升116.7%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1178.6元，收報1178.6元，升0.01%；康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報13.76元，升1.18%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.17元，收報4.15元，升2.22%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.76元，收報9.67元，升0.21%；康師傅控股（0322）創52周高，見14.24元，收報13.76元，升1.18%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.47元，收報1.44元，升0.7%；新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，收報0.21元，無升跌；長江生命科技（0775）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升11.27%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.32元，收報11.3元，升10.35%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8.19元，收報8.07元，升1.51%；貝森金融（0888）創52周高，見0.105元，收報0.076元，跌1.3%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報13.76元，升1.18%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，中星集團控股（0055）低見0.15元，收報0.152元，跌1.94%；資本界金控（0204）低見0.048元，收報0.048元，跌2.04%；世紀城市國際（0355）低見0.058元，收報0.06元，跌1.64%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.495元，收報0.51元，跌5.56%；中國天弓控股（0428）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；華控康泰（1312）低見0.02元，收報0.022元，跌12%；聯洋智能控股（1561）低見0.062元，收報0.063元，跌8.7%；民生教育（1569）低見0.123元，收報0.131元，升2.34%；皇庭智家（1575）低見0.034元，收報0.034元，跌32%；安樂工程（1977）低見0.74元，收報0.76元，跌3.8%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見3.94元，收報3.98元，跌0.5%；渝太地產（0075）低見0.17元，收報0.17元，跌0.58%；REGAL INT'L（0078）低見0.68元，收報0.71元，跌6.58%；寶光實業（0084）低見0.066元，收報0.077元，升1.32%；銀建國際（0171）低見0.072元，收報0.075元，跌5.06%；建業實業（0216）低見0.59元，收報0.6元，跌1.64%；順豪控股（0253）低見0.52元，收報0.55元，跌3.51%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，跌6.73%；中國科創產業投資（0339）低見0.103元，收報0.123元，跌3.15%；天大藥業（0455）低見0.13元，收報0.136元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，映恩生物（9606）創上市新高，見222元，收報205元，升116.7%；福田股份（8196）收報0.55元，升80.33%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見7.6元，收報7.25元，升59.69%；方舟健客（6086）收報4.85元，升44.78%；恆富控股（0643）收報0.315元，升36.96%；濠亮環球（8118）收報0.089元，升32.84%；威揚酒業控股（8509）收報0.52元，升30%；火山邑動國際控股（1715）收報0.33元，升29.41%；龍資源（1712）創上市新高，見2.9元，收報2.9元，升26.09%；中國智能科技（0464）收報0.34元，升25.93%；融眾金融（3963）收報0.26元，升23.81%。

下跌異動股，包括，百利達集團控股（8179）創上市新低，見0.02元，收報0.021元，跌40%；廣聯科技控股（2531）收報6元，跌39.39%；皇庭智家（1575）創上市新低，見0.034元，收報0.034元，跌32%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.085元，收報0.092元，跌31.34%；象興國際（1732）收報0.09元，跌27.42%；中國恒天立信國際（0641）收報0.265元，跌25.35%；大洋集團（1991）平上市低位0.06元，收報0.06元，跌22.08%；復興亞洲（0274）收報0.52元，跌20%；昇柏控股（2340）見52周低0.126元，收報0.132元，跌18.01%；優矩控股（1948）收報1元，跌16.67%。

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