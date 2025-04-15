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數字辦公布生成式AI技術及應用指引 稱會定期更新內容

數字政策辦公室今日公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》，以為為技術開發者、服務提供者及使用者，提供應用生成式人工智能技術的實務操作指引。數字辦表示，會持續審視生成式人工智能的最新技術及應用發展，並與「香港生成式人工智能研發中心」（HKGAI）及相關學界和業界團體保持緊密聯繫，定期更新指引的內容，供各界參考。 

《指引》內容涵蓋生成式人工智能技術的應用範圍、應用局限、潛在風險與治理原則，包括需關注的資料洩露、模型偏見和錯誤等技術風險等。

數字辦較早前委託HKGAI，透過實踐應用並收集業界意見，就生成式人工智能技術及應用的準確性、責任、資訊保安等範疇，研究及建議適當的規則和指引。數字辦經考慮研究結果及建議後制定《指引》。其核心目標在於平衡人工智能的創新發展、應用與責任，為人工智能生態圈中各持份者建構一套符合香港情境、具本地特色的治理框架。

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