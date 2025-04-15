許正宇表示，倫敦金屬交易所今年一月將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可，以儲存倫敦金屬交易所註冊品牌的金屬。在短短數月內已有首批申請成功獲批，見證政府和業界在發掘新增長點的努力，亦讓倫敦金屬交易所認可的倉庫營運商與本地倉庫業者可趁早開始建立運作。

許正宇又指，建立大宗商品交易生態圈，正是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。在香港增設倫敦金屬交易所許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供便捷、具成本效益和安全的交割途徑，不但有助匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心，更可促進期貨等金融交易發展，為鞏固香港國際金融中心地位注入新動能。他希望獲批准的倉庫可盡快投入服務，並期望有更多業者成功獲批成為許可倉庫，助力本地大宗商品交易相關服務蓬勃發展。

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