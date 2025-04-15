moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

永嘉集團首季港澳直營實體店舖同店銷售跌14%

經營「Y-3」、「D-mop」等品牌的永嘉集團（3322）公布，今年首季高級時裝零售業務的港澳直營實體店舖同店銷售跌14%，內地首季同店銷售增長為2%，其他地區首季同店銷售亦跌9%，整體首季的同店銷售跌2%。而高級時裝零售業務於今年首季的整體收益增長為12%。

集團指，高級時裝零售業務於2024年下半年為一個快速增長的品牌引入特許經營店模式。今年第一季度的整體收益增長率上升，主要由銷售予該品牌特許經營方的批發收益所帶動。高級時裝零售業務收益於2024年度佔集團持續經營業務總收益16.4%。

店舖數目方面，集團截至今年3月底的港澳直營實體店舖為16間，較去年底18間，減少2間﹔內地直營實體店舖為74間，較去年底86間，減少12間﹔共他地區直營實體店舖為9間，亦較去年底的11間，減少2間﹔整體直營實體店舖為99間，較去年底115間，減少16間。

其他報道

數字辦公布生成式AI技術及應用指引 稱會定期更新內容

恒指收市升48點 科指跌0.6% 成交不足二千億見兩個月低 北水交易額3個月低

中國據報已下令國內航空公司 不再接收波音飛機

MoneyHero今季伙環聯推新服務 消費者可無限次免費查閱個人信貸評分

美銀預計港元強勢不可持續

上證指尾市轉升0.2% 兩市成交僅1.1萬億人幣

德翔海運陳氏家族據報以2.6億 購入One Stanley 一棟豪宅

機管局據報尋求約200億港元銀團貸款

瑞穗：港元需要更多利好才能升值至7.75 觸及強方兌換水平可能性不大

財政部在港發行125億元人民幣國債

中融信託據報被托管機構建議破產清算

內地人工智能初創智譜據報已聘請中金籌備境內上市

關稅戰丨標普：中美緊張關係升級不利亞太區信用環境

【有片：埋身擊】科指反彈乏力或下試早前低位 現水平不宜追買

半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增37倍 街貨減13%

恒指半日升40點 科指跌0.9% 曾跌穿10天線 安踏升3% 小鵬跌3%

映恩生物首掛半日升近1.3倍 每手帳賺12020元

LVMH銷售下滑 將考慮加價

英偉達計劃在美生產5000億美元AI設備

Meta反壟斷案開庭 若敗訴恐被強制拆分

融創中國擬將所有境外債券轉為股票

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值

特朗普擬對進口汽車和零件 給予臨時關稅豁免