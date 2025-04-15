集團指，高級時裝零售業務於2024年下半年為一個快速增長的品牌引入特許經營店模式。今年第一季度的整體收益增長率上升，主要由銷售予該品牌特許經營方的批發收益所帶動。高級時裝零售業務收益於2024年度佔集團持續經營業務總收益16.4%。

店舖數目方面，集團截至今年3月底的港澳直營實體店舖為16間，較去年底18間，減少2間﹔內地直營實體店舖為74間，較去年底86間，減少12間﹔共他地區直營實體店舖為9間，亦較去年底的11間，減少2間﹔整體直營實體店舖為99間，較去年底115間，減少16間。

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