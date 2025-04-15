該公司指，自2019年以來已將範圍一及範圍二的溫室氣體排放量減少33.3%，商業廢物分流率達48%。

為提高能源效益，置地引入AI智能系統，為租戶實踐ESG及進行匯報時提供助力。「AI數據很關鍵，需要建築管理繫統（BMS）作基礎。」置地技術服務部董事及主管物業管理楊漢忠透露，公司在設備更新時系統性植入傳感器，目前已構建超12萬個物聯網數據節點。但數據整合面臨三重挑戰：數據的獲取、繫統間的「溝通問題」、以及「數據的一致性」。他坦言該技術能使設備故障率降低40%，並節省2%以上電力消耗。他將置地「預測性維護繫統」喻爲「建築智能手錶」，能提前預判設施故障趨勢，有效整個優化運營模式和管理機製。楊漢忠表示，目前置地有七八成建築都已引入該繫統，但最大挑戰在於「改變30年定期巡檢的習慣，讓團隊接受實時數據驅動的運維模式」。

在社會與治理方面，置地70%現有物業組合符合國際WELL建築學會認證標準。此外，置地高級經理林藹筠提到與香港理工大學學生和教授團隊的合作，旨在將拆除的材料再次利用，未來計劃將再生材料應用於外牆工程。

置地投資者關係及環境、社會和管治者參與部主管林可立表示，越來越多租客要求有「綠色建築認證」的商廈。商廈的綠色減排配置成為不可或缺的篩選條件。「租客會尋找他們認爲品質較高的冩字樓。我們的改造，除了對吸引和留住租客有幫助，從長遠來看，對冩字樓的價值提升也有益處。」他表示商廈優化綠色配套，已成為提升競爭力的必要條件，相信置地公司2030年的可持續發展目標能夠創建長遠的價值。

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