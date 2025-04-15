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太古地產：已在內地承諾投放460億元 去年內地購物中心客流量升5%

太古地產（1929）旗下位於成都的綜合零售發展項目成都太古里落成十周年誌慶，集團行政總裁彭國邦表示，成都太古里將文化與商業零售融合取得顯著成效，會將成功經驗帶到西安及三亞太古里等內地新項目開發建設中。

彭國邦表示，目前太古地產在內地擁有六個新發展項目，分別為北京太古坊、西安太古里、三亞太古里、上海前灘綜合發展項目、陸家嘴太古源及廣州太古里。公司1000億元投資計劃進展理想，已在內地承諾投放460億元，佔內地市場投資計劃總額的約92%。

彭國邦認為房地產行業正面臨挑戰，但對內房長期發展有信心。現時利率下行、境內消費增長、加上市場競爭未如先前激烈，是在內地投資的較好時機，未來亦會視乎發展機遇繼續加大在內地投入。此外，公司一直在成都尋找合適投資機會，冀為顧客提供與太古里不同的差異化體驗，未來十年期望繼續擴大太古在成都的版圖。

彭國邦表示，集團在內地經歷了業態調整升級，租金收入有所提升。2024年公司在內地購物中心的客流量按年提升5%；隨去年第四季度隨一系列刺激政策出台，亦帶動銷售增長。他續指，冀公司業務在下行市場環境中繼續保持穩定增長。

被問及香港發展規劃，彭國邦就表示現階段希望專注於提升旗下已落成商場的零售體驗。他表示，目前公司在香港三間商場的出租率均達到100%，認為反應零售品牌對太古地產的信心。

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