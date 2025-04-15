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華為寧德時代等據報參與防光伏逆變器和儲能「內捲式」惡性競爭座談會

中國光伏行業協會據指已於近期召開防止光伏逆變器和儲能「內捲式」惡性競爭專題座談會，並初步審議逆變器和儲能行業健康發展倡議，目前倡議已完成一輪徵求意見，但未涉及價格、配額和保證金等，消息指華為、中車（1766）、寧德時代（深：300750）均有參與。

近年內地光伏逆變器和儲能產品市場價格持續下滑，有指相關行業有陷入非理性競爭的風險，故有行業組織舉辦上述會議。據內媒新浪科技報道，會議為閉門舉行，20餘家行業領先企業管理層參加會議。

據悉，除上述三家企業外，內地的陽光電源、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業、首航新能源、昱能科技、遠景等企業相關負責人亦在會上發言。

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