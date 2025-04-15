中國光伏行業協會據指已於近期召開防止光伏逆變器和儲能「內捲式」惡性競爭專題座談會，並初步審議逆變器和儲能行業健康發展倡議，目前倡議已完成一輪徵求意見，但未涉及價格、配額和保證金等，消息指華為、中車（1766）、寧德時代（深：300750）均有參與。
近年內地光伏逆變器和儲能產品市場價格持續下滑，有指相關行業有陷入非理性競爭的風險，故有行業組織舉辦上述會議。據內媒新浪科技報道，會議為閉門舉行，20餘家行業領先企業管理層參加會議。
據悉，除上述三家企業外，內地的陽光電源、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業、首航新能源、昱能科技、遠景等企業相關負責人亦在會上發言。
其他報道
太古地產：已在內地承諾投放460億元 去年內地購物中心客流量升5%
置地公司引AI減排 擬2030年範圍三溫室氣體排放碳濃度減22%
恒指收市升48點 科指跌0.6% 成交不足二千億見兩個月低 北水交易額3個月低
MoneyHero今季伙環聯推新服務 消費者可無限次免費查閱個人信貸評分
德翔海運陳氏家族據報以2.6億 購入One Stanley 一棟豪宅
瑞穗：港元需要更多利好才能升值至7.75 觸及強方兌換水平可能性不大
半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增37倍 街貨減13%
恒指半日升40點 科指跌0.9% 曾跌穿10天線 安踏升3% 小鵬跌3%