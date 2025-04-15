近年內地光伏逆變器和儲能產品市場價格持續下滑，有指相關行業有陷入非理性競爭的風險，故有行業組織舉辦上述會議。據內媒新浪科技報道，會議為閉門舉行，20餘家行業領先企業管理層參加會議。

據悉，除上述三家企業外，內地的陽光電源、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業、首航新能源、昱能科技、遠景等企業相關負責人亦在會上發言。

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