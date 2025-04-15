該開放式基金僅限專業投資者認購，旨在通過主動管理，靈活布局於高流動性的主流加密貨幣，並透過多元資產配置、靈活戰術及專業監管，實現長期投資組合成長，突破僅聚焦單一資產（如比特幣ETF）的投資框架。

集團副行政總裁兼RAMHK負責人曹偉超表示，越來越多客戶已意識到數字資產在財富管理與資產配置中的重要地位，卻往往難以找到合適的專業管理人。無論是加密貨幣領域的原生投資者，還是來自傳統金融、希望拓展至數字資產的投資者，都需要值得信賴的專業夥伴協助管理相關資產。新基金的推出恰逢其時，切合並回應客戶未被充分滿足的需求。

該基金以美元計價，可與RAMHK更廣泛的投資平台，以及客戶的整體財富與傳承規劃無縫整合，協助其數字資產實現長期成長、安全保障與跨世代傳承。

其他報道

華為寧德時代等據報參與防光伏逆變器和儲能「內捲式」惡性競爭座談會

太古地產：已在內地承諾投放460億元 去年內地購物中心客流量升5%

置地公司引AI減排 擬2030年範圍三溫室氣體排放碳濃度減22%

GIC增持中國鐵塔

永嘉集團首季港澳直營實體店舖同店銷售跌14%

許正宇：有其他業者正申請LME許可倉庫 將提供適當協助

全日沽空金額減30% 恒生中國企業沽空增12倍

數字辦公布生成式AI技術及應用指引 稱會定期更新內容

恒指收市升48點 科指跌0.6% 成交不足二千億見兩個月低 北水交易額3個月低

中國據報已下令國內航空公司 不再接收波音飛機

MoneyHero今季伙環聯推新服務 消費者可無限次免費查閱個人信貸評分

美銀預計港元強勢不可持續

上證指尾市轉升0.2% 兩市成交僅1.1萬億人幣

德翔海運陳氏家族據報以2.6億 購入One Stanley 一棟豪宅

機管局據報尋求約200億港元銀團貸款

瑞穗：港元需要更多利好才能升值至7.75 觸及強方兌換水平可能性不大

財政部在港發行125億元人民幣國債

中融信託據報被托管機構建議破產清算

內地人工智能初創智譜據報已聘請中金籌備境內上市

關稅戰丨標普：中美緊張關係升級不利亞太區信用環境

【有片：埋身擊】科指反彈乏力或下試早前低位 現水平不宜追買

半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增37倍 街貨減13%

恒指半日升40點 科指跌0.9% 曾跌穿10天線 安踏升3% 小鵬跌3%