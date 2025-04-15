報告指，是次調查結果顯示，大灣區企業有能力應對美國首輪加徵的關稅（10%＋10%），相信部分受惠於DeepSeek的技術突破帶動市場情緒，以及市場對中央將會推出更多提振政策的憧憬增加。

報告提及，八項組成營商指數的子指數當中，六項按季錄得升幅，而且所有原本前一季表現低於50的子指數全數重返中性線以上，包括產能利用率、原材料庫存、融資規模及利潤。

報告又指，以城市劃分，撇除深圳，所有城市的「現狀」和「預期」子指數按季都有改善。其中， 香港的「現狀」子指數更連續四個季度上升，達到53.5；「預期」指數更由50.8躍升至 56.9，表現僅次於廣州。廣州最新的「現狀」和「預期」子指數分別處於60.3及58.0， 是所有城市中表現最好。

當被問到中國可以採取哪些措施進一步擴大支持消費措施的成效時，最多人選擇的是「放寬私營企業及外資的市場准入條件，刺激服務業消費」。

渣打與貿發局合作每季訪問約1000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技行業，並根據所收集的數據編制出指數。

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