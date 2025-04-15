根據初步上市文件，滴普科技是中國首批構建AI-Ready數據融合平台的大模型AI應用解決方案提供商。以2024年的收入計，公司在中國企業級大模型AI應用解決方案市場中排名第一。文件顯示，滴普科技的解決方案可應用於各行業的企業優化決策、提升運營效率並提高生產力。目前，公司主要向消費零售、製造、醫療及交通等領域的客戶銷售解決方案。

該文件顯示，公司收入主要來自銷售FastData企業級數據智能解決方案，以及銷售FastAGI企業級人工智能解決方案。在2024年，公司總收入達到2.43億元(人民幣，下同)，按年增長88.3%；其中，FastAGI企業級人工智能解決方案銷售收入， 按年增長12.8倍至去年的9040萬元，佔總收入的37%。公司2024年毛利達1.26億元，按年升1.44倍。年內虧損達12.59億元，按年增加5.17倍，則與附有優先權的股份的金融負債出現公允價值變動，錄得11.55億元負數有關。

該集團指，是次上市集資所得用於提升研發能力、內地銷售、海外擴張及潛在購併。