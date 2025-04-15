moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

滴普科技按18C申請在主板上市

根據港交所最新新股上市申請資料顯示，內地企業級大模型AI應用提供商滴普科技，已向港交所遞交上市申請，並循18C規則特專股申請主板上市，或將成為港股IPO中的「企業級大模型AI應用第一股」。中信證券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際為這次IPO的聯席保薦人。其資深獨立投資者包括高瓴、五源資本等。

根據初步上市文件，滴普科技是中國首批構建AI-Ready數據融合平台的大模型AI應用解決方案提供商。以2024年的收入計，公司在中國企業級大模型AI應用解決方案市場中排名第一。文件顯示，滴普科技的解決方案可應用於各行業的企業優化決策、提升運營效率並提高生產力。目前，公司主要向消費零售、製造、醫療及交通等領域的客戶銷售解決方案。 

該文件顯示，公司收入主要來自銷售FastData企業級數據智能解決方案，以及銷售FastAGI企業級人工智能解決方案。在2024年，公司總收入達到2.43億元(人民幣，下同)，按年增長88.3%；其中，FastAGI企業級人工智能解決方案銷售收入， 按年增長12.8倍至去年的9040萬元，佔總收入的37%。公司2024年毛利達1.26億元，按年升1.44倍。年內虧損達12.59億元，按年增加5.17倍，則與附有優先權的股份的金融負債出現公允價值變動，錄得11.55億元負數有關。

該集團指，是次上市集資所得用於提升研發能力、內地銷售、海外擴張及潛在購併。