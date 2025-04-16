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美歐貿易談判進展微 道指收市跌155點

美歐貿易談判進展微，美國啟動對關鍵礦產進口調查，美國總統特朗普再次敦促中國主動平息貿易戰，美股三大指數向下。

道瓊斯工業平均指數收跌155點或0.39%，報40368點。標普500指數收跌9點或0.18%，報5396點。納斯達克綜合指數收跌8點或0.05%，報16823點。納斯達克中國金龍指數收跌0.49%，報6693點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.14元，跌0.18%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報156.31元，跌1.73%，亞馬遜(美：AMZN)收市報179.59元，跌1.38%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報521.52元，跌1.87%，英偉達(美：NVDA)收市報112.2元，升1.34%，微軟(美：MSFT)收市報385.73元，跌0.53%，Tesla (美：TSLA)收市報254.11元，升0.69%。

歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收漲1.64%，報508點。德國DAX指數收漲1.43%，報21253點；法國CAC 40指數漲0.86%，報7335點；英國富時100指數收漲1.42%，報8249點。

 