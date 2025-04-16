隔夜美股三大指數下跌，加上關稅戰未有緩和跡象，港股今早低開。恒指今早低開149點或0.7%，報21316點，大市成交金額20億元；國指今早低開71點或0.9%，報7911點。恒生科技指數開市報4908點，跌1.46%。
「ATMX」普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌2.64%，報107元；騰訊（0700）跌1.18%，報450.6元；美團（3690）跌2.52%，報143.1元；小米（1810）跌1.39%，報42.5元。
其餘科技股同樣偏軟，百度 （9888）跌2.13%，報80.55元；京東集團（9618）開市報143.4元，跌2.12%；網易（9999）開市報149.7元，跌1.71%。
蘋果概念股受壓，高偉電子（1415）開市報20.5元，跌2.15%；舜宇（2382）開市報63.3元，跌1.25%；瑞聲（2018）開市報33.45元，跌3.46%。
車股普遍捱沽，吉利（0175）開市報16.06元，跌1.83%；小鵬（9868）開市報75.85元，跌3.74%；理想（2015）開市報89.6元，跌0.83%；蔚來（9866）開市報27.9元，跌0.18%；零跑（9863）開市報47.5元，跌0.31%。
現貨黃金持首次突破3270美元，黃金股有支持，赤峰黃金（6693）開市報27.5元，升6.8%；紫金礦業（2899）開市報17.44元，升1.28%；招金礦業（1818）開市報18.5元，升3.35%；山東黃金（1787）開市報23.8元，升4.16%。
其他報道
關稅戰｜特朗普稱中國應主動提出談判 白宮發言人：「球在中國一方」
傳小米新新成立晶片平台部 前高通高管任負責人 王化：非近期變動