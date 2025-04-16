隔夜美股三大指數下跌，加上關稅戰未有緩和跡象，港股今早低開。恒指今早低開149點或0.7%，報21316點，大市成交金額20億元；國指今早低開71點或0.9%，報7911點。恒生科技指數開市報4908點，跌1.46%。