moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開149點 ATMX普遍下跌 黃金股逆市升 赤峰黃金漲近7% 招金升3.4%

隔夜美股三大指數下跌，加上關稅戰未有緩和跡象，港股今早低開。恒指今早低開149點或0.7%，報21316點，大市成交金額20億元；國指今早低開71點或0.9%，報7911點。恒生科技指數開市報4908點，跌1.46%。           

「ATMX」普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌2.64%，報107元；騰訊（0700）跌1.18%，報450.6元；美團（3690）跌2.52%，報143.1元；小米（1810）跌1.39%，報42.5元。 

其餘科技股同樣偏軟，百度 （9888）跌2.13%，報80.55元；京東集團（9618）開市報143.4元，跌2.12%；網易（9999）開市報149.7元，跌1.71%。

蘋果概念股受壓，高偉電子（1415）開市報20.5元，跌2.15%；舜宇（2382）開市報63.3元，跌1.25%；瑞聲（2018）開市報33.45元，跌3.46%。

車股普遍捱沽，吉利（0175）開市報16.06元，跌1.83%；小鵬（9868）開市報75.85元，跌3.74%；理想（2015）開市報89.6元，跌0.83%；蔚來（9866）開市報27.9元，跌0.18%；零跑（9863）開市報47.5元，跌0.31%。

現貨黃金持首次突破3270美元，黃金股有支持，赤峰黃金（6693）開市報27.5元，升6.8%；紫金礦業（2899）開市報17.44元，升1.28%；招金礦業（1818）開市報18.5元，升3.35%；山東黃金（1787）開市報23.8元，升4.16%。

 

其他報道

關稅戰｜特朗普稱中國應主動提出談判 白宮發言人：「球在中國一方」

傳小米新新成立晶片平台部 前高通高管任負責人 王化：非近期變動

美歐貿易談判進展微 道指收市跌155點