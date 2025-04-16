國統局表示，第一季國內生產毛額318758億元人民幣（下同），以不變價格計算，較去年同期成長5.4%，較上年第四季較上季成長1.2%。

首季全國居民消費價格（CPI）較去年同期下降0.1%。分類別來看，食品菸酒價格下降0.7%，衣著價格上漲1.2%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格下降0.4%，交通通訊價格下降1.9%，教育文化娛樂價格上漲0.7%，醫療保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格上漲6.0%。在食品菸酒價格中，鮮菜價格下降5.9%，糧食價格下降1.4%，鮮果價格下降0.1%，豬肉價格上漲8.1%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.3%。 3月份，全國居民消費物價年減0.1%，降幅比上月收窄0.6個百分點；季減0.4%。

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