國統局公布，3月規模以上工業增加價值較實際增長7.7%，比上月增加0.44%。1至3月，規模以上工業增加價值年增6.5%。

社會消費品零售總額40,940億元，較去年增5.9%，其中汽車以外的消費品零售額36,610億元，增長6%。今年1至3月社會消費品零售總額1,24,671億元，較去年同期增長4.6%。其中，汽車以外的消費品零售額11,3434億元，增長5.1%。

今年1至3月，全國固定資產投資（不含農戶）103174億元，年增4.2%，增長速度比1至2月加速0.1個百分點。其中，民間固定資產投資年增0.4%，增長速度加快0.4個百分點。按季計，3月固定資產投資（不含農民）增長0.15%。

今年首季，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。 3月全國城鎮調查失業率為5.2%，較上月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.0%。

其他報道

中國3月零售、工業齊勝預期 首季固投略勝預期 城鎮調查失業率跌至5.2%

中國首季GDP增5.4% 勝預期

內地3月一線城市樓價按月上漲 70個大中城市樓價跌幅按年收窄至4.5%

關稅戰︱美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查 或致新關稅

A股早段個別發展 人民幣中間價跌近40點子

恒指低開149點 ATMX普遍下跌 黃金股逆市升 赤峰黃金漲近7% 招金升3.4%

Nvidia：對中國出口H20產品須獲美國許可 料2026財年產生55億美元開支

港股ADR指數升109點 夜期跌32點

關稅戰｜特朗普稱中國應主動提出談判 白宮發言人：「球在中國一方」

傳小米新新成立晶片平台部 前高通高管任負責人 王化：非近期變動

美歐貿易談判進展微 道指收市跌155點

至3月