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中國3月零售、工業齊勝預期 首季固投略勝預期 城鎮調查失業率跌至5.2%

國家統計局公布今年3月「三頭馬車」經濟數據。內地3月工業增加值按年增加7.7%，大勝預期；社會消費品零售總額按年增5.9%，好過預期；1-3月固定資產投資增4.2%，略勝預期。3月城鎮調查失業率下降至5.2%，較上月下跌，預期為5.3%。

國統局公布，3月規模以上工業增加價值較實際增長7.7%，比上月增加0.44%。1至3月，規模以上工業增加價值年增6.5%。

社會消費品零售總額40,940億元，較去年增5.9%，其中汽車以外的消費品零售額36,610億元，增長6%。今年1至3月社會消費品零售總額1,24,671億元，較去年同期增長4.6%。其中，汽車以外的消費品零售額11,3434億元，增長5.1%。

今年1至3月，全國固定資產投資（不含農戶）103174億元，年增4.2%，增長速度比1至2月加速0.1個百分點。其中，民間固定資產投資年增0.4%，增長速度加快0.4個百分點。按季計，3月固定資產投資（不含農民）增長0.15%。

今年首季，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。 3月全國城鎮調查失業率為5.2%，較上月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.0%。

 

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