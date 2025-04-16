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積金評級：首季強積金資金淨流入119億 創5年低

積金評級公布，2025年第一季強積金資金淨流入估算約為119億元，是自2021年以來最低的第一季淨流入水平，比強積金過去5年第一季約138億元的歷史平均淨流入水平低13.8%。

積金評級指出，保守基金佔2025年第一季資金淨流入最多，吸引了約84.7%，是自2019年以來最高的季度淨流入份額。美國股票基金在2025年第一季錄得資金淨流出，估算約為36.5億元，為6年以來最大的季度資金淨流出。雖然香港及中國股票基金第一季回報率達11.95%，卻連續第五季錄得資金淨流出。

積金評級表示，截至3月底，強積金在2025年第一季的回報率約為2.69%，總資產值估算約為1.338萬億元，相當於479萬名強積金成員每人平均賬戶結餘約279,100元。

 

 

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